“Maintenant, chacun fait sa part”

Après le blocus des championnats décidé par le DNC puis étendu de CONI à tous les sports italiens, le président de Comité régional de Campanie du FIGC, Carmine Zigarelli, il s’est exprimé sur le sujet.

Ce sont ses mots, diffusés par les chaînes officielles de la République tchèque:

“Le Conseil d’administration de la Ligue nationale amateur a approuvé aujourd’hui la suspension immédiate jusqu’au 3 avril 2020 de l’activité organisée par le LND au niveau national et territorial. La suspension des Championnats est un acte nécessaire pour tenter de contenir, dans nos possibilités, l’épidémie de coronavirus.

Un geste de responsabilité envers les techniciens, les managers, les footballeurs, les footballeurs, les arbitres, les bénévoles, les médecins, les collaborateurs et la vaste communauté de footballeurs de base de Campanie qui sont impliqués dans l’organisation de nombreux événements chaque semaine.

Dans cette phase délicate, chacun doit jouer son rôle et le monde du football amateur et national en Campanie ne peut se dérober pour apporter cette contribution fondamentale au redémarrage de l’Italie. Dans le sillage des valeurs saines du football que le Comité transmet à travers le territoire à travers ses travaux, la priorité en cette période difficile est avant tout de protéger le droit à la santé de tous nos membres.

Il est temps de faire équipe et de gagner cette bataille tous ensemble, de recommencer plus fort qu’avant! Un grand merci à toutes les entreprises de Campanie pour leur collaboration active et pour l’esprit de service avec lequel elles réagissent aux difficultés! Je vous embrasse tous (virtuellement) et comme toujours je suis à votre disposition! “.