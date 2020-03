“Maintenant, je vais mieux. Mon meilleur moment? Le dernier but avec l’Inter”

Comme d’habitude, en ces jours difficiles pour tous, le Juventus essayé de lever l’humeur de tous les fans de la Juventus avec le format “Chez moi avec la Juve”. Lors de ces réseaux sociaux en direct, qui ont lieu tous les lundis, mercredis et vendredis à 15 heures, en plus des journalistes Zuliani et Zambruno, des fans très importants de la Juventus sont toujours ajoutés, comme Tania Cagnotto ou Luca Argentero. De plus, évidemment, un membre réel du club de la Juventus, des footballeurs et non. Dans la dernière proposition directe d’intervention, il Paulo Dybala.

Le footballeur argentin, résultat positif à Covid-19 au cours des derniers jours, il a répondu à diverses questions, allant de son premier contact avec la Juve au plus beau moment qu’il a eu avec les Bianconeri. Voici les mots du Joya.

Dybala en rond

Paulo, comment ça va?

«Je vais bien, beaucoup mieux après quelques symptômes forts que j’ai eu il y a quelques jours. Aujourd’hui, je vais déjà mieux, sans symptômes. Je peux mieux bouger, je marche aussi et j’essaie de commencer l’entraînement. En ces jours j’étais à court d’air et je ne pouvais plus rien faire, après 5 minutes j’étais mort, j’ai senti mon corps lourd et j’ai dû m’arrêter. Maintenant, je vais mieux, tout comme Oriana. ”

Sur la collection de chemises Dybala…

«Quand j’ai déménagé la maison, je les ai assemblés, ce que vous avez vu n’est qu’une partie. J’en ai beaucoup avec des noms étranges, tous ont une histoire de football et donc quelque chose de spécial. Je vais continuer à le faire car c’est une passion pour moi. J’ai apporté la chemise signée Buffon pour les 120 ans de la Juve, ce jour-là, il voulait changer sa chemise avec moi. Ceci est une chemise historique. Deux maillots aussi importants pour moi sont les maillots de Ronaldo et Messi: avoir la chance de jouer avec les deux est extraordinaire. Ces trois sont l’histoire du football. “

Paulo, où étais-tu quand tu as appris pour la première fois que la Juve s’intéressait à toi? «Je me souviens comme si c’était hier. J’étais chez moi à Palerme, on a beaucoup parlé de moi, il y avait beaucoup d’équipes et d’entraîneurs qui m’ont appelé. Après le déjeuner, mon procureur m’a appelé et après quelques heures, j’ai senti pour la première fois Fabio (Paratici, ndlr) qui m’a dit qu’ils feraient n’importe quoi pour m’amener à la Juve .. Quand j’ai fermé avec lui, je suis allé embrasser ma mère en disant que je ne voulais pas aller nulle part ailleurs que là-bas. “

Paulo, un très jeune fan vous demande comment il peut devenir comme vous?

«Vous devez vous amuser. J’ai tout fait par passion, j’aime le football et j’y passe beaucoup de temps. Je n’ai même pas pensé à aller aussi loin. Quand vous êtes jeune, vous devez vous amuser à jouer avec des amis. Lorsque vous serez plus âgé, vous aurez le temps de penser à devenir un professionnel. “

Le meilleur moment sur le terrain avec la Juventus?

“Le dernier but, même s’il n’y avait pas de fans. J’ai fêté avec mes coéquipiers, ce fut un moment sensationnel en jouant à un jeu extraordinaire. Avec Ramsey, nous sommes toujours là, dès que j’ai reçu le ballon, j’ai su que je pouvais prendre le temps de Handanovic: c’était un bon objectif ».

Et pour conclure, en plaisantant avec Tania Cagnotto … «Beaucoup de fans se mettent en colère parce que je plonge, les fans des autres équipes. Maintenant, ils vont nous taquiner un peu. Faisons-nous un direct pendant que nous plongeons? Oui, ce sera pire pour les autres fans. “