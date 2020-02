MAINTENANT, l’Amérique contre Puebla via TUDN et Channel 7: ils jouent à Azteca pour Clausura 2020 Liga MX

Partidazo à Mexico. Ils jouent déjà Amérique contre Puebla En direct par match en attendant le premier jour de Clôture 2020 de la Liga MX dans le stade Azteca. Suivez la transmission et la narration de la réunion à travers les signaux de FOX Sports, Channel 7 et TUDN. Ne manquez pas toute la couverture de la précédente, pendant et après la comparaison par MINUTE à MINUTE du site Depor.com. Soyez accro aussi sur les profils Twitter, Instagram et Facebook de l’Amérique et de Puebla. Le «Águilas» du 11 mars avec quatre points, tandis que «The Strip» est situé dans l’avant-dernière case avec trois unités.

Le duel entre Amérique et Puebla Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Les Eagles n’ont pas connu un excellent début de saison, ajoutant un triomphe, une défaite et un nul, ils chercheront donc avec ce duel en attente à récupérer trois points et à approcher Léon, pointeur avec 9 points.

América vs Puebla: alignements et incidents:

Amérique vs Puebla: horaires des matchs

Mexique 20 h 30 Pérou 21 h 30 Équateur 21 h 30 Colombie 21 h 30 Bolivie 22 h 30 Venezuela 22 h 30 Argentine 23 h 30 Chili 23 h 30 Paraguay 23 h 30 Uruguay 23 h 30 Brésil 23 h 30 Espagne 3 h 30 (5 février)

Les «Águilas» seront mises à jour le mardi 4 février dans le domaine du «Strip». Le tableau réalisé par Miguel Herrara veut se remettre des deux derniers revers subis dans le Tournoi de clôture 2020.

Le casting d’Azulcrema a perdu de manière surprenante contre Juarez le week-end dernier. Les ‘Bravos’ ont battu l’équipe de Coapa 3-1, qui sera mesurée par les ‘camoteros’ sans sept joueurs.

Jorge Sánchez est suspendu après avoir vu le carton rouge lors du dernier duel. Andrés Ibargüen rejoint Nicolás Castillo et Renato Ibarra sur la liste des handicapés. Alors que Nicolás Benedetti, Sebastián Cáceres et Federico Viñas ont des engagements avec leurs sélections.

“Quatre joueurs importants arriveront pour nous qui complèteront évidemment l’équipe et auront sur le banc pour pouvoir changer”, a expliqué l’entraîneur du Amérique sur ce que vous attendez du modèle.

A ses côtés, Puebla Il n’a remporté qu’une seule victoire en trois matchs: 1-0 contre Atlas. Par la suite, l’équipe de Juan Reynoso n’a pas pu contre Querétaro jouer à domicile (1-0) puis contre Necaxa (2-0).

Les trois points seront importants pour la «bande» et le Amérique, car ils pourraient être parmi les huit meilleurs à se rendre en championnat. “Ce que nous voulons, c’est nous qualifier et viser le titre”, a déclaré ‘Piojo’ Herrera.

Amérique vs Puebla: alignements possibles

Amérique: Guillermo Ochoa; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Luis Fuentes; Fernando González, Richard Sánchez; Alonso Escoboza, Leo Suárez, Giovani Dos Santos; Henry Martin

Puebla: Nicolás Vikonis; Jesús Zavala, Maximiliano Perg, Pablo González, Carlos Rodríguez; Javier Salas; Omar Fernández, Christian Marrugo, Osvaldo Martínez; Ángel Zaldívar et Cristian Menéndez.

Amérique vs Puebla: emplacement du stade

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL

Dembélé, KO à Barcelone: ​​souffre d’une rupture complète des tendons et le reste de la saison serait perduUn marché différent avec Haaland et Dani Olmo: le onze idéal des dédicaces hivernales en Europe [FOTOS]Les contacts ont déjà commencé: l’Atlético de Madrid choisit Ivan Rakitic pour 2020-21Il ne s’est pas excusé, mais a fait du mea culpa dans ses environs: le lendemain du combat de Mbappé avec Tuchel