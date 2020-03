Football trivia



Maintenir l’espoir: un footballeur argentin récupéré d’un coronavirus





Christian Felipe Amezquita Ortiz





25 mars 2020 à 20 h 23

Le joueur de l’Espanyol a souffert du virus, a révélé l’entraîneur de l’équipe nationale argentine des moins de 23 ans.

Fernando ‘Bocha’ Batista, l’entraîneur argentin des moins de 23 ans, a déclaré mercredi que l’attaquant de l’Espanyol Matías ‘Monito’ Vargas avait un coronavirus, mais qu’il s’est déjà rétabli.

“‘El Monito’ Vargas avait un coronavirus, il a été infecté. Plus que tout ce que j’ai dit pour savoir comment il allait. Il se sentait bien, il était calme”, ​​a révélé l’entraîneur.

“Il dit que soudain, il a commencé à se sentir fatigué, un peu de fièvre. Il croyait qu’il pouvait être positif car il avait déjà plusieurs partenaires avec le virus. Il a pris les choses comme il fallait. Il n’a pas quitté sa maison, n’a pas pris contact avec personne. Ils ont laissé les achats à la porte, il en était très conscient “, a-t-il assuré.

Batista a déclaré que l’attaquant de 22 ans était déjà rétabli et que “maintenant il va bien”. Espanyol avait signalé le 17 mars que six membres de son personnel, entre joueurs et entraîneurs, avaient été testés positifs pour le coronavirus.

Germán Pezzella, de la Fiorentina; Ezequiel Garay de Valence et Paulo Dybala de Juventus sont les autres joueurs argentins qui ont ou ont eu le coronavirus Covid-19.