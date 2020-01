Majorque et Valence veulent surmonter leurs gueules de bois respectives

Pour certains, cela s’appelle la descente, pour d’autres la Super Cup.

Rendez-vous où l’urgence des deux et les blessures de la visite conditionnent ce que l’on peut voir sur le terrain, Majorque-Valence est un affrontement entre deux qui veulent tourner des pages de mauvais moments pour se concentrer sur un retour positif à 2020 .

Grenade était un bourreau pour le vermillon le dernier jour de ligue, dans lequel ils ont été forcés de retourner dans la zone rouge pour la première fois depuis la date de la compétition 8. Des choses qui se produisent lorsque vous ne gagnez pas lors des six derniers matchs.

La séquence sèche de deux mois n’est plus utile pour un passe-temps qui commence à craindre les airs de Second qui commencent à souffler.

Du côté de Valence se trouve l’obligation de confirmer que la Super Coupe n’était rien de plus qu’un camouflet au milieu d’un parcours qui, peu à peu, a pris son envol vers Celades et compagnie, après le début turbulent de la saison.

Bien que l’équipe qui récupère Ferran et Kang In Lee, Rodrigo, Guedes, Garay, Piccini et Manu Vallejo soient toujours à l’extérieur, des pièces qui auraient été bien d’avoir à Son Moix.