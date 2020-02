Majorque marque autour de Mateu Alemany

Mateu Alemany est le pari de Majorque pour remplacer le récemment cessé Maheta Molango en tant que PDG du club des Baléares. Alemany était déjà en deux étapes auparavant à la tête de l’entité, laissant une grande marque parmi les adeptes.

Maheta Molango, après quatre ans en tant que PDG de l’institution, a été licenciée et s’est engagée à donner une conférence de presse ou à lui dire au revoir dans un communiqué, expliquant les raisons du licenciement.

Andy Kohlberg, président du club, franchit les étapes de l’embauche du nouveau PDG, autorisé par le propriétaire de Majorque, Robert Sarver. Et c’est là que le nom d’Alemany apparaît, qui au début de la saison s’est détaché de Valence après les problèmes qui se sont posés avec la propriété et qui, rappelez-vous, ont également conduit au licenciement de Marcelino en tant qu’entraîneur.

Alemany était déjà en charge de l’institution en deux étapes différentes. Le premier de 2000 à 2005 et, plus tard de 2008 à 2010. Sous sa direction, Majorque a remporté la Copa del Rey en 2003 pour la première fois de l’histoire. Son dernier engagement professionnel a été à Valence où il a scellé un nouveau succès, à la fois sportif et social.