Majorque-Valence, marquée par la tempête et le désir de rachat

Majorque et Valence régleront ce dimanche à Son Moix (12h00) des points clés dans les objectifs respectifs des deux équipes, qui sont de quitter la descente dans le cas du vermillon et d’approcher les positions européennes en ce qui concerne les valencianistes. La célébration de la fête est menacée par la tempête “Gloria”, ce qui déclenchera une forte pluie, du vent et une mauvaise tempête de mer dans l’archipel des Baléares, selon les prévisions de l’Agence météorologique d’État (Aemet) dans les îles Baléares.

19/01/2020 à 08:57

CET

S.F.

L’équipe de Vicente Moreno Chaîne six jours consécutifs sans victoire, au cours desquels il n’a réalisé qu’un nul (1-1) dans le champ celtique. Pour retrouver la dernière victoire des Baléares en Liga, il faut remonter à la treizième journée, le 10 novembre, quand il a battu Villarreal (3-1) à Palma.

Majorque a considéré la visite de Valence comme l’une des premières finales qui vous attendent pour éviter la relégation. A Son Moix, il est interdit d’échouer et c’est ce que les joueurs, techniciens et managers ont admis cette semaine.

L’une des premières mesures pour faire face au deuxième tour a été de renforcer l’aile droite avec l’incorporation de Alejandro Pozo, qui est arrivé sous forme de prêt de Séville. Moreno attend la meilleure version de Et bien, mais aussi le reste de ses effectifs, dans lequel les Japonais se démarquent Kubo, le Colombien “Cucho “Hernández et le croate Budimir, producteur maximum de l’équipe avec six buts.

Sera faible Joan Sastre, Yannis Salibur et Josep Seigneur, qui entraînent divers problèmes physiques et ne se sont pas entraînés au même rythme que le reste de leurs pairs.

Aussi, après sa mauvaise expérience en Super Coupe d’Arabie saoudite, où il a offert une mauvaise image, Valence reprendra une Ligue dans laquelle sa victoire durement gagnée contre Eibar lui a finalement permis d’entrer dans des positions européennes. Atteint cet objectif, le prochain défi de l’équipe Albert Celades est d’inscrire ceux qui donnent le droit de répéter en Ligue des champions et une victoire à Palma ne pourrait lui laisser qu’un point si l’Atlético de Madrid perd lors de sa visite à Eibar ou si Séville tombe à Santiago Bernabéu.

Rodrigo Moreno et Garay ils ont été exclus de la liste des convoqués pour leurs problèmes physiques, tandis que Ferran Torres Il a récupéré de son inconfort au pied et est entré dans un appel auquel le Coréen revient également Kang In après plusieurs semaines de congé. Ils seront également bas à Valence Cristian Piccini, Gonçalo Guedes et Manu Vallejo.

Onces possibles

Majorque: Reine; Eh bien, Valjent, Raíllo, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Baba, Salva Sevilla, Junior Lake; et Budimir

Valence: Cillessen; Wass, Diakhaby, Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev; Gameiro et Maxi Gómez.

Arbitre: Melero López (Comité andalou).

Stade: Ils sont Moix (12: 00h).

Heure: 12.00