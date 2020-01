‘Mal à l’aise’ Merson frappe huit joueurs de Man Utd

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 à 2h57

Paul Merson dit qu’il se sent “mal à l’aise” en regardant Manchester United dans leur crise actuelle.

Malgré leur cinquième place en Premier League, les Red Devils n’ont que quatre points d’avance sur Newcastle United, 14e, après avoir remporté seulement neuf des 24 matches de la saison.

le Homme Utd le manager, le conseil et les joueurs ont tous face à la critique cette saison et Merson a choisi huit joueurs qui ont besoin d’intensifier.

Merson a déclaré au Daily Star: «Comment Ed Woodward peut-il continuer à s’en tirer à Manchester United?

«Je n’arrête pas d’entendre que leur équipe a coûté 100 millions de livres de plus que Liverpool. Comment est-ce possible! C’est incroyable. Je regarde United parfois et c’est triste à voir. Je me sens mal à l’aise en les regardant. Ce n’est pas Manchester United.

«Tant de joueurs ne sont pas assez bons. Fred va mieux mais avouons-le, il ne pourrait pas empirer. Anthony Martial ne semble pas réaliser pour qui il joue.

«Je ne suis pas sûr que Victor Lindelof et Harry Maguire soient assez bons pour jouer dans un dos quatre. Ils conviennent mieux à trois. Et Aaron Wan-Bissaka a percuté un énorme mur de briques. Burnley le visait.

«Daniel James a besoin de sortir de l’équipe pour une pause parce que sa confiance a l’air de tourner, et comme pour Jesse Lingard – où sont passés les buts?

«Les gens disent que United manque Scott McTominay quand il ne joue pas. Mais combien de grands clubs font la queue pour essayer de le signer? C’est triste de voir jusqu’où United a chuté.

«Peu importe les deux premiers. Regardez à quel point ils sont derrière Leicester! Voici Manchester United. Ils ne devraient pas jouer pour la quatrième place. “