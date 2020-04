Malagò-Gravina, 20 minutes de clarification téléphonique hier. Mais la dissidence reste totale

Le Corriere dello Sport raconte aujourd’hui la clarification qui a eu lieu hier entre le président du CONI Giovanni Malagò et celle de la FIGC Gabriele Gravina, qui n’a pas bien pris les premiers mots sur le comportement du football face à l’urgence du Coronavirus. Un coup de téléphone tôt le matin qui n’a pas changé la donne: la dissidence reste totale. Gravina n’a pas apprécié les accusations contre son travail et les a exprimées dans les vingt minutes de l’entretien, allant jusqu’à affirmer que ces plaintes sonnent comme un acte de méfiance de la part de ceux qui “ ne sont plus en phase avec le sport ”. Et dans les passages les plus accessibles, la question clé serait également venue, mais auriez-vous réussi à vous mettre d’accord sur qui vise le championnat avec qui il a peur de reléguer? La référence était d’un côté à Lotito et de l’autre au Caire et à Cellino, les plus exposés dans la campagne contre la reprise. Sans oublier que clôturer le tournoi prématurément reviendrait à renoncer à trois cent millions d’euros. Quiconque ne comprend pas cela aurait reproché Gravina à Malagò, il ne s’intéresse pas au football. La stratégie FIGC continuera de tourner autour de trois points fixes. Premièrement: lorsque le gouvernement rouvre le pays, le football redémarre. Deuxièmement: nous recommençons avec les autres fédérations européennes. Troisièmement: les championnats sont terminés, même si c’était pour les disputer à l’automne.