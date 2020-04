Malagò: «Pellegrini a raison, il n’y a pas que la Serie A! Le football n’a pas de plan clair et convaincant »| Primapagina

Giovanni Malagò a son mot à dire sur la reprise du sport. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, le président du CONI explique: “Un débat extrêmement confus et très conflictuel est en train de se produire qui ne peut pas mener à quelque chose de bien”.

À PROPOS DES CHOIX – “Je prends du recul, vers le péché originel. Sans vouloir de polémique, j’aurais fermé la Fédération de Football, la Ligue, les Associés, les entraîneurs, les télévisions et les organisations internationales, la Fifa et l’Uefa, dans une pièce, et je ne les aurais pas les laisser sortir jusqu’à ce qu’ils aient produit un document commun. Des poursuites sont en cours, pour les habitants de Potenza, avec un conflit qui nuit à toute planification. Il manque un plan précis, clair, réalisable et convaincant “.

SUR LES PHASES – “Le premier est la reprise de l’activité. Trivialement, l’entraînement. J’espère que le gouvernement l’autorisera dans les plus brefs délais. Il faut redémarrer la machine de l’athlète qui ne peut pas s’arrêter trop longtemps quelle que soit la date de l’engagement.” concurrentiel ».

SUR LES DÉBATS – “Il me semble que c’était assez clair quand j’ai énuméré les points de confusion qui ont caractérisé le mois de mars et ces premiers jours d’avril. Il y a trop d’intérêts divergents en jeu, ceux qui ont peur de perdre la catégorie, ceux de perdre une montagne Nous sommes des gens du monde, c’est compréhensible, humain “.

SUR LES MOTS DE PELLEGRINI – “Pellegrini et tous les autres athlètes que j’entends tous les jours sont très mécontents de ceux qui parlent exclusivement de problèmes de football, en négligeant ceux des sportifs qui ont des besoins et des urgences identiques, sinon supérieurs. Prenons Federica: elle vit avec son entraîneur à 30 mètres de la piscine dans laquelle il s’entraîne. Vous devez m’expliquer le degré de risque qu’il pourrait courir s’il pouvait nager à nouveau le matin. Et le Goggia qui doit se remettre de sa blessure au bras? “.

SUR LE FOOTBALL – “Des gens comme Federica se maintiennent sans l’aide du football. Le sport ne peut pas être et ce n’est pas seulement le football de Serie A. Il y a des centaines de milliers de personnes qui le pratiquent dans les clubs. En Italie, il y en a 130 mille et ils ont tous problèmes économiques majeurs dus à la pandémie. “