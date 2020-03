Malcom dit qu’il aimerait revenir à Barcelone à l’avenir

Malcom a parlé de son passage à Barcelone et dit qu’il aimerait retourner au Camp Nou un jour dans le futur.

Le Brésilien a passé une seule saison avec le club après avoir signé à Bordeaux à l’été 2018, faisant 24 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a eu des moments mémorables, notamment des buts contre le Real Madrid et l’Inter Milan en Ligue des champions, mais est parti pour le Zenit un an plus tard à la recherche du football régulier.

Voici ce que Malcom a fait de son temps avec les géants catalans:

«Je m’entendais très bien avec Valverde, c’est un bon entraîneur et une bonne personne. Il avait une position très difficile à choisir car le modèle était et est très complet. Il n’a jamais expliqué pourquoi je ne jouais pas, mais cela ne m’a pas dérangé, car nous sommes des professionnels et c’est comme ça que ça fonctionne. Je n’ai jamais arrêté de travailler et quand il m’a donné des minutes, il a bien joué et a aidé l’équipe.

«On ne sait jamais, peut-être qu’à l’avenir je pourrai revenir, j’adorerais! Mais maintenant, je pense au Zenit. Quand l’offre est arrivée, je n’y ai pas beaucoup réfléchi car c’est une équipe qui joue en Europe. Je veux tout gagner ici. »

Source | La Vanguardia

Le temps de Malcom au Zenit a été perturbé par une blessure, mais il a marqué son premier but pour le club samedi dans une volée 7-1 contre l’Oural.