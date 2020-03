Maldini: «Je savais que j’avais un coronavirus. Le football fou de ne pas s’arrêter en premier, nous terminerons le championnat sans hâte ‘| Primapagina

Paolo Maldini parle de la lutte contre les coronavirus. Le directeur technique de Milan a déclaré dans une interview avec Corriere della Sera: “Je vais bien, le pire est passé. J’ai encore une petite toux sèche, j’ai perdu mon goût et mon odeur. Je savais que je l’avais parce que je sentais que ce n’était pas comme les autres fois, puis j’ai eu le vaccin contre la grippe. Les douleurs sont particulièrement intenses, et vous vous sentez alors comme une compression dans la poitrine. ”

“Je ne sais pas de qui je l’ai obtenu. Ma femme a eu une influence très longue et étrange, elle était au lit trois semaines. Avant cela, à la mi-février, notre fils aîné, Christian, qui a 23 ans et vit avec nous, avait eu une mauvaise influence, peut-être était-il le pire de la famille. Ma femme et Christian ont pris l’écouvillon et sont négatifs, mais nous sommes convaincus qu’eux aussi ont pris le virus et en sont déjà sortis. L’autre fils Daniel, 18 ans, est positif. Lui aussi vit avec nous, a de la douleur et de la fièvre. Mais il me semble que dans la famille, c’est lui qui l’a pris sous une forme plus légère. ”

“J’ai ressenti les premiers symptômes jeudi 5 mars. Douleur dans les articulations et les muscles, fièvre jamais plus de 38 ans et demi. Le lendemain, j’aurais dû aller à Milanello et à la place je suis resté à la maison, j’ai également raté Milan-Gênes. Je n’ai pas vu les joueurs depuis 14 jours, aucun d’eux n’est positif. ”

“Au début, il n’était pas possible de tamponner, car mes symptômes, aussi forts soient-ils, provenaient d’une grippe normale. Puis j’ai découvert qu’un ami que j’ai rencontré le 23 février était aussi positif qu’une autre personne qui travaille avec moi. En fin de compte Les médecins asl sont venus avec des gants et des masques, c’était mardi dernier et après deux jours le verdict est arrivé: positif “.

«Un de mes amis a eu des problèmes respiratoires: il est hospitalisé à Legnano, il ne dort pas et il fait des cauchemars. Ça s’est mieux passé pour moi, mais je suis confiné ici depuis dix-huit jours avec ma famille. Une petite inquiétude m’est venue, mais psychologiquement, cela m’a aidé à penser que papa et maman étaient partis parce que sinon j’aurais été inquiet pour eux.

“Le football a dû s’arrêter plus tôt, c’était de la folie de jouer Liverpool-Atletico Madrid à portes ouvertes. Une finale de championnat doit être là et il y en aura, mais quand on ne peut pas le dire maintenant. On ne devrait pas être pressé, il ne récupère pas en deux jours de ce virus. Tous les joueurs doivent avoir le temps de récupérer et de s’entraîner, au moins deux semaines de préparation seront nécessaires avant de revenir jouer. ”

“Milan volera à nouveau, partir est dans sa nature. Mais, une fois l’urgence terminée, un moment très difficile viendra. L’économie, les petites entreprises seront à moitié détruites. La politique doit faire beaucoup plus, elle doit rassurer les gens. Je n’aime pas Trump, mais il a compris que les Américains doivent être rassurés, garantissant une bonne partie du salaire. C’est une chose d’être enfermé dans la maison en sachant que vous aurez quelque chose à vivre, mais être enfermé dans la maison sans certitudes crée une angoisse insupportable. L’État, le gouvernement doit comprendre cela. Et donnez un signe de compréhension dès que possible. Ai-je entendu Berlusconi? Non, depuis que j’ai pris ma retraite, je ne l’ai entendu qu’une seule fois au téléphone et je ne l’ai vu qu’une seule fois: aux funérailles de mon père. ”