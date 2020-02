Malgré la défaite, Coquimbo s’est qualifié pour la Copa Sudamericana »Prensaf Fútbol

Mardi 18 février 2020

Malgré la défaite 1-0 contre les Vénézuéliens, les Coquimbanos ont réussi à se qualifier pour la deuxième phase de l’Amérique du Sud grâce aux trois buts inscrits au match aller. Maintenant, la boîte «pirate» doit attendre un nouveau tirage au sort en mai pour savoir qui affrontera la prochaine étape.

Après la victoire écrasante de Coquimbo Unido 3-0 contre Aragua FC dans l’idée de la Copa Sudamericana, les «pirates» ont réussi à passer à la deuxième phase du tournoi international malgré une défaite 1-0 au retour de la clé au Venezuela. Les dirigeants de Germán Corengia ont réussi à gérer la grande différence de buts en faveur et ont joué avec la nervosité des «aurirrojos».

En première mi-temps, les «pirates» se sont montrés assez confiants de l’avantage obtenu dans la Quatrième Région mais les Vénézuéliens ont surpris le nord du dos avec l’annotation de Guillermo Fernández (14 ′) qui a déplacé les nationaux. Dès lors, les habitants ont été motivés et bombardés de centres dans la zone de Matías Cano qui est devenue une figure. Ainsi, la première étape a été clôturée.

Déjà en complément, l’expulsion précoce et maladroite de Moisés Acuña (53e) a permis à Coquimbo de mieux contrôler le match, en diminuant l’intensité et en contrôlant la possession du ballon. Après une deuxième partie contrôlée, Federico Pereyra (83 ′) a également vu l’expulsion, permettant aux locaux de s’exciter mais le match était déjà condamné et la déférence des buts était très large. De plus, les expulsions de Mauricio Pinilla (90 ′) et Pedro Álvarez (90 + 3 ′) ont été ajoutées à la fin du match.

Les «pirates» se sont ainsi qualifiés pour la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud, avec un score mondial de 3-1 favorable aux nationaux. Maintenant, les Nortinos doivent attendre jusqu’en mai pour le prochain tirage au sort qui désignera le prochain adversaire. En ce qui concerne le national, les «aurinegros» seront mesurés avant l’Université du Chili ce dimanche (23/2) pour la cinquième date du tournoi chilien.

De la part de l’Aragua FC, il n’a pas réussi à poursuivre sa phase d’avancement et a été éliminé de cette édition du deuxième tournoi le plus important de ce continent. Le club vénézuélien, qui occupe la cinquième place du championnat local avec 6 unités, recevra le Deportivo Lara ce samedi (2/22).

