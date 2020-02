“Malgré la défaite, nous avons réussi à garder le contrôle” »Pressfootball

Mardi 18 février 2020

L’entraîneur de Coquimbo Unido a célébré le passage à la deuxième phase de la Copa Sudamericana, bien qu’il ait perdu le match retour avec Aragua. Cependant, le stratège argentin a déclaré qu’il y avait une amélioration dans la seconde moitié et ils étaient près de l’égaler.

L’entraîneur de Coquimbo Unido, Germán Corengia, était satisfait d’entrer dans la phase suivante de la Copa Sudamericana, bien qu’il soit tombé lors du choc contre Aragua. Quoi qu’il en soit, la réunion a laissé des sentiments positifs, surtout dans la deuxième partie.

«Ce que nous voulions réaliser, c’était dans la première partie du second semestre où nous avons réussi à générer des situations, jusqu’à une expulsion. Malgré la défaite, nous avons réussi à garder le contrôle et je pense que le match se déroule là-bas », a déclaré Corengia lors d’une conférence de presse.

Le trasandino a profité de l’analyse de la clé avant les Vénézuéliens. “Pour faire face à une équipe qui est venue avec un fonctionnement et une connaissance des années et des mois, je pense que c’est ce qui prend plus de valeur que la façon dont nous l’avons fait”, a-t-il ajouté.

Corengia regrette que la boîte «pirate» se termine avec neuf joueurs. “Les cartes capables pour les deux camps étaient nécessaires, mais je pense que le résultat aurait pu être géré différemment auparavant, n’étant pas permissif à certains égards et n’ayant pas terminé le match de cette manière avec des expulsions”, a-t-il déclaré.

Enfin, le technicien a supposé qu’ils devaient faire preuve d’autocritique vis-à-vis des infractions qui ont conduit aux expulsions, en veillant à ce que “bien que nous devions évidemment faire des fautes à certains égards également”.