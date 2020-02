“Malgré les ennuis, la victoire est méritée” »Pressfootball

Samedi 15 février 2020

L’entraîneur de Barcelone a évoqué le triomphe travaillé des «culés» contre Getafe, où il a souligné que dans la situation où ils ne sont pas une équipe, c’est un adversaire facile. Il a également critiqué le comportement de l’arbitre de match, qui aurait parfois pardonné aux joueurs du Real Madrid.

Barcelone a gagné mais n’a pas convaincu le palais dur des fans “blaugrana”. L’équipe d’Arturo Vidal, qui n’a pas démarré et est entrée dans les cinq dernières minutes du match, a dû prendre des ressources extrêmes pour vaincre Getafe et s’installer en première position de la Ligue en attendant ce que le Real Madrid fait ce dimanche (16 / 2) contre Celta de Vigo. Quique Setién, entraîneur ‘culé’, a animé l’atmosphère rare en Catalogne lors d’une conférence de presse.

«Il est vrai que nous avons eu du mal parce que Getafe peut vous obtenir un but à partir de rien, mais la victoire est méritée. Nous avons fait cinquante ou soixante bonnes minutes mais les erreurs qu’ils ont commises nous ont beaucoup ralentis », a déclaré l’ancien Real Betis.

De plus, Setién n’a pas hésité à féliciter son rival, notant qu’il n’était pas un adversaire facile à battre et que si l’équipe «Blaugrana» avait l’air mauvaise, cela était dû au mérite des dirigeants de José Bordalás.

«Ils n’avaient perdu aucun de leurs quatre matchs et nous savions que ce serait un match difficile. C’est pourquoi parfois nous ne faisons pas les choses correctement, mais c’est parce que l’adversaire avait beaucoup à dire », a-t-il déclaré.

Enfin, le stratège de Barcelone n’a pas hésité à critiquer la performance de l’arbitre Cuadra Fernández et le manque de rigueur dans les erreurs commises par les visiteurs.

«Les Getafe ont commis 29 fautes et nous avons plus de cartons jaunes qu’eux et seulement par répétition. Je pense que le juge devait être plus sévère avec eux », a-t-il conclu.