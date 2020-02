“Malgré leur victoire 4-0”, Arsenal est toujours nul …

Duncan le troisième

“MIKEL ARTETA ose rêver de qualification en Ligue des champions”, écrit Duncan Wright dans Le soleil. “L’Arsenal d’Arteta est désormais à six points de la cinquième place de la Premier League – et avec l’interdiction de l’UEFA à Manchester City, cela pourrait être suffisant pour assurer une place dans la meilleure compétition de clubs d’Europe.

“Le fait que quatre de leurs cinq prochains matches de championnat soient opposés à des équipes dans la moitié inférieure, signifie que les Gunners ont une réelle chance de rassembler une série de résultats.”

Tous très positifs, tous très réalistes lorsque vous regardez le tableau de la ligue et prenez en compte une série de forme d’Arsenal qui les a fait perdre une seule fois en 11 matchs. Arsenal est vraiment en course pour une place en Ligue des champions car ils ont gagné plus de points que Chelsea, Leicester, Manchester United et Wolves depuis la nomination d’Arteta, marquant plus de buts que Tottenham et encaissant moins que tous sauf Liverpool.

Donc, c’était probablement un autre Duncan Wright dont la pièce sur Le site Web de Sun est titré “Arsenal STILL ne gagnera pas de place en Ligue des Champions malgré le martèlement 4-0 de Newcastle”.

Le défi est de deviner à quel moment du match de 90 minutes Wright a cessé d’écrire sur la performance d’Arsenal? En fait, ce n’est pas un défi; c’est là dans la première ligne:

“Il a fallu 32 minutes aux fans d’Arsenal pour se rappeler qu’ils devaient huer Danny Rose – et le même temps pour prouver pourquoi ils peuvent oublier une course surprise pour la qualification de la Ligue des champions.”

Oh. Eh bien, un match de football se déroule sur 90 minutes, donc les radier à 0-0 avec les deux tiers du match à jouer semble ridicule…

“Et tout au long de ce tiers d’ouverture de ce match, la preuve était là pour tous que cette équipe d’Arsenal n’avait aucun espoir de retourner à la meilleure compétition d’Europe la saison prochaine.”

C’est juste bizarre maintenant.

«Ce dont ils avaient besoin, c’était de partir à Newcastle avec le genre d’intensité et de désir qui indiquait qu’ils pensaient pouvoir combler l’écart sur les 12 matches restants de la campagne.

«Au lieu de cela, pour un homme, Arsenal était si affligeant dans la première demi-heure d’ouverture que vous pensiez que ce sont les hommes de Steve Bruce qui reniflaient un assaut tardif sur le gros lot.

Non. Ce dont ils avaient besoin, c’était de gagner le match de football en 90 minutes. Ce qu’ils ont fait. Le collègue de Wright au Sun, Mark Irwin, l’appelle un «affichage dominant» et il est un misérable gazon.

«Peu importe que les hommes d’Arteta se soient nettement améliorés par la suite, décidant finalement de se présenter au travail alors qu’il ne restait qu’une heure de match.

“Ces 32 minutes sont la raison pour laquelle vous devez savoir pourquoi Arsenal n’a aucune chance de revenir en Ligue des champions l’année prochaine – ou dans un avenir proche.”

Jésus. “Il ne reste qu’une heure du match” est un génie comique accidentel. Ils tiraient 0-0 puis ils ont gagné 4-0, pour f ***.

«Lorsque le prix s’ouvre soudainement, ce mauvais match de joueurs ne peut même pas se relever pour passer du coup d’envoi à une équipe qui s’est probablement présentée juste dans l’espoir d’un point.

“Ils n’avaient aucune motivation, aucune croyance et aucun leader quand ils ont eu la chance de donner le ton à ce qui pourrait être un mois énorme pour faire avancer les choses.”

Et puis ils ont gagné 4-0. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que cela pourrait être important.

«Après tout, Everton, Brighton, West Ham Southampton et Norwich sont les prochains dans la ligue – une série de matches qui offre toutes les chances de points maximum pour une équipe aux ambitions élevées.

«Six points suffisent pour rattraper la cinquième place, et sur le papier, vous ne pouvez pas les exclure.

“Mais vous ne pouvez pas ignorer ce qui vous attend – malgré leur victoire 4-0, Arsenal n’a pas ce qu’il faut pour faire le travail.”

“Malgré leur victoire 4-0”, Arsenal est nul. Et vous «ne pouvez pas les exclure» mais alors vous pouvez absolument. Parce que vous voulez terminer votre pièce à la mi-temps.

Est-ce que quelqu’un pensera aux enfants?

“Quand le football anglais commencera-t-il à faire confiance aux jeunes footballeurs anglais?” Est la question Courrier quotidien. Et quelle question étrange et sanglante à poser au milieu d’une saison qui a vu une surabondance de jeunes joueurs anglais se voir offrir un football régulier en Premier League. Neuf joueurs anglais de moins de 22 ans ont joué plus de 1000 minutes de football en Premier League cette saison; le chiffre était exactement le même sur l’ensemble de la saison dernière.

Ce week-end seulement, Bukayo Saka et Eddie Nketiah ont commencé pour Arsenal, Trent Alexander-Arnold et Joe Gomez (maintenant un ancien 22) ont tous deux commencé pour les champions élus Liverpool, Todd Cantwell et Max Aarons étaient dans la formation de Norwich, Dwight McNeil a continué de défier les chances de Burnley et Leicester a littéralement commencé avec quatre joueurs anglais âgés de 23 ans et moins. C’est presque comme si les joueurs étaient assez bons, ils joueraient en Premier League, quel que soit leur âge ou leur nationalité.

Alors, qu’est-ce qui a motivé cette chronique de Ian Ladyman? Ce serait un commentaire de Frank Lampard qui suggère que Mason Mount et Fikayo Tomori auraient probablement été prêtés s’il avait pu acheter des joueurs l’été dernier. L’homme du Mail appelle cela des «secousses»; apparemment, ce fut une révélation qui «sauta de la page». Pour lui mais pour personne d’autre, nous suggérons.

“Au lieu de cela, Mount a commencé 22 des matches de Premier League de Chelsea tandis que Tomori en a commencé 14. Les deux ont été fondamentaux pour une saison progressive de Chelsea et les deux ont, par conséquent, joué pour l’Angleterre. Ils ont fait partie de ce qui a rendu Chelsea si observable au cours des six derniers mois. Bref, ils ont été assez bons. »

Eh bien, Tomori n’est clairement pas assez bon car il n’a pas commencé en Premier League en 2020. Il ne peut pas intégrer une équipe de Chelsea qui n’a pas signé de défensive centrale, alors bien sûr, il aurait été prêté pour une autre saison ailleurs si ils avaient apporté des renforts. Bien sûr. Cela ne devrait surprendre que Ladyman.

Quant à décrire cela comme une «saison de Chelsea progressive»… il s’agit d’une équipe de Chelsea à neuf points de retard de leur total de points par rapport à la même étape la saison dernière. Ils seraient littéralement en dehors du top six dans la plupart des autres saisons qui ne sont pas absolument de la merde. Mason Mount a été «fondamental» pour cette saison de Chelsea, mais cette saison de Chelsea a été ordinaire selon leurs normes habituelles.

Ce côté de Chelsea est aimé de certains journalistes car il y a de la «clarté»; ils sont «observables» et il y a moins de «drame et de confusion». Mais nous soupçonnons que Chelsea préférerait gagner plus de trois de ses dix derniers matches de Premier League.

Tu es ma seule et unique…

Avec Manchester City informant les médias que Pep Guardiola a l’intention de rester au club pour une autre saison, que le club soit en Ligue des champions, et surtout avec ni Manchester United ni Liverpool jouant dimanche, Le soleil et le Daily Mirror les deux mènent leur couverture de football en dernière page sur des citations d’Alessandro Del Piero sur Guardiola pouvant aller à la Juventus.

Del Piero connaît-il Guardiola? Nous n’avons certainement pas cette impression.

Del Piero est-il investi dans le concept d’un des plus grands entraîneurs du monde venant à la Juventus? Bien sûr, il est sanglant.

Et il ne fait aucune tentative pour cacher ce dernier ou revendiquer le premier alors qu’il parle de l’espagnol qui pourrait rejoindre la Juventus.

«Tous les clubs du monde l’aimeraient comme entraîneur et j’adorerais voir Pep en Italie.

«Il a gagné en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Si nous suivons cette voie, je pense que c’est peut-être son destin d’aller à la Juve. »

Il y a donc un «si», un «je pense» et un «peut-être» en une seule phrase. Ces mises en garde parviennent-elles à la dernière page? Est-ce qu’ils balles.

On nous dit que «la légende de JUVENTUS, Alessandro Del Piero, affirme que le destin de Pep Guardiola est de diriger le club italien» (Le soleil) et «ALESSANDRO DEL PIERO et Ruud Gullit pensent que Pep Guardiola est destiné à gérer la Juventus» (Daily Mirror). Il ne «revendique» ni ne «croit», il «pense» que «peut-être» quelque chose pourrait arriver «si nous suivons cette voie».

Pourtant, vous devez justifier une joie aux Laureus Awards à Berlin en quelque sorte.

