Malgré une forte concurrence, Agüero reste favori pour remporter le Golden Boot

Alors que le trophée de la Premier League attend déjà une parade de la victoire autour de Liverpool, sans parler d’une place en Ligue des Champions qui n’est plus en vue, Sergio Agüero pourrait bien envisager des honneurs individuels s’il veut voir cette année comme un succès.

L’Argentin occupe actuellement la 2e position commune dans la course pour devenir le vainqueur du Golden Boot de la Premier League. Alors que beaucoup considéreraient le prix arbitraire, le fait que nous puissions voir Agüero jouer ses derniers matchs pour le club suggérerait une motivation supplémentaire pour l’attaquant de réclamer le prix – et les cotes le soutiennent.

Mohamed Salah de Liverpool a décroché le prix pour les deux dernières saisons consécutives. L’année dernière, il l’a vu partager la distinction avec Sadio Mane et Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal – cette année pourrait être une histoire très similaire à moins qu’Aguero ne renforce son jeu.

Non pas qu’il n’y ait pas eu de réussites inhabituelles au cours de la saison. Après avoir réussi un triplé lors de sa deuxième apparition en Premier League, Teemu Pukki a été l’un des favoris pour remporter le Golden Boot. À ce stade, vous pouvez aussi tenter votre chance sur n’importe quel site Web de casino plutôt que de miser sur Pukki.

Alors que l’international finlandais a pris un bon départ avec Norwich. Alors que sa campagne a échoué, il peut encore s’être armé un mouvement à venir l’été.

Encore plus impressionnant est les exploits de Danny Ings. L’ancien attaquant de Liverpool a été en grande forme cette saison, tirant un côté de Southampton en difficulté par les bootstraps avec une finition mortelle. Avec une liste de blessures incluant Kane et Rashford, Southgate pourrait avoir envie de l’attaquant pour les prochains championnats d’Europe cet été.

Quant au sommet de l’échelle. Et pas étranger à ruiner une fête de Premier League, Jamie Vardy est en tête du peloton avec 17 buts. Juste en dessous de lui se trouvent Aubameyang dans le même montant, Agüero le 16, Salah et Ings le 15.

Alors que le total du tueur à gages de Leicester est impressionnant, la légende de la ville Agüero peut se sentir confiant en raison du fait que son «ratio minute par but» est sans égal. Combattant la forme physique pendant une grande partie de la campagne, ‘Kun’ a réussi un but toutes les 84 minutes de football. Danny Ings est le plus proche avec 125 minutes par but.

Avec de telles statistiques, sans parler de la récente réduction des objectifs de Vardy, le vainqueur de la Premier League devrait renverser ses rivaux.

Arrivé au club il y a près d’une décennie, Agüero a surmonté divers combats sur le banc des sous-marins pour devenir une légende implacable de la ligue.

Que ce soit la rotation de l’effectif à l’heure sur la table des blessures, l’Argentin trouve toujours le moyen de dominer ses classements.

De même, cette saison a les mêmes barrages routiers familiers.

Avec la fin de l’EPL, Pep mettra tous ses œufs dans le panier de la Ligue des champions. Cela signifie que les attaquants prolifiques vieillissant les jambes peuvent laisser la place au plus jeune Gabriel Jesus pour le reste de la campagne de la ligue.