Malheureuses insultes à Brescia-Naples à cause du coronavirus

Ni le fait d’aller avant-dernier, ni le fait d’être tracé à la maison, ni les premiers ravages qui causent la Coronavirus en Italie ils se sont arrêtés insultes cette partie des fans de Brescia a donné à Naples ce vendredi. Il L’équipe de Gattuso a dû endurer une autre dose haineuse lors de sa visite à Mario Rigamonti.

22/02/2020 à 16h36

CET

Andrés Fernández

Dans le retour que les Napolitains ont réalisé sur la “ Lionne ”, complètement immergé dans la zone de relégation en Serie A, de la zone de la courbe nord de Brescia, il y avait des chansons comme “Coronavirus de Naples & rdquor; et “Napolitains, vous êtes un coronavirus & rdquor ;. Quelques incidents malheureux qui, comme d’habitude dans Calcium, ne sont pas arrivés aux adultes.

Ils coïncident également avec le fait que cette maladie, avec un épicentre dans la province chinoise de Wuhan, est arrivée cette semaine en Italie, où deux personnes sont déjà décédées, plus de 50 000 ont été isolées, toutes les activités sportives et scolaires dans la région de Plaisance ont été suspendues et 39 des 51 cas officiels de contagion se sont produits en Lombardie, région où se situe précisément Brescia.

Le manque d’humanité et de respect manifesté souhaitant que les prochains infectés soient les Napolitains saigne également car c’est un passe-temps qui a vu ce parcours comme son joueur vedette, Mario Balotelli, a subi plusieurs épisodes de chants racistes.

Revenez et pensez au Barça

Lorenzo Insigne, de peine, et espagnol Fabian Ruiz, avec un grand but, a permis à Naples de vaincre et de s’imposer ce samedi à Brescia (2-1) et de se placer momentanément en sixième position de la Serie A italienne, lorsque il reste trois jours pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Barça.

Les hommes de Gennaro Gattuso ils ont poursuivi leur croissance et, après les triomphes contre l’Inter Milan, en demi-finale de la Coupe d’Italie, et contre Cagliari en championnat, ils ont ajouté un nouveau triomphe pour arriver avec confiance au rendez-vous mémorable avec l’équipe Blaugrana à San Paolo.