Man City a tout fait, Palace n’a pas fait grand-chose – Guardiola

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 7:03

Pep Guardiola a tenté de hausser les épaules Tirage frustrant de Manchester City avec Crystal Palace après avoir déclaré que les champions avaient «tout fait» pour gagner.

City semblait avoir arraché la victoire dans un affrontement en Premier League qui a éclaté dans les phases finales lorsque Sergio Aguero a frappé deux fois tard pour renverser le premier match de Cenk Tosun au stade Etihad.

Mais Palace s’est rallié et a réclamé un match nul 2-2 comme Wilfried Zaha a forcé un but contre Fernandinho à la 90e minute.

C’était la huitième fois que City – en trois matchs nuls et cinq défaites – perdait des points dans une défensive pour le titre décevante cette saison.

“Je pense que nous avons tout fait”, a déclaré le directeur de la ville, Guardiola, qui s’est vu refuser la chance de célébrer son 49e anniversaire avec une victoire.

«Ils ont défendu si profondément. Nous le savions, alors nous avons attaqué – croix et virages, mettre la balle à l’intérieur. Ils n’ont pas fait grand chose mais ils gagnent un point.

«L’esprit était là. Nous avons essayé et nous avons essayé. À la fin, nous sommes revenus et c’était dommage de perdre deux points de cette façon, mais c’est le football et nous devons apprendre de ces situations. »

Le niveleur tardif de Palace – qui a éclipsé Aguero en portant son total record de buts à 251 – est venu lorsque Zaha a pris le dessus sur John Stones pour traverser et le ballon a pris un ricochet malheureux sur Fernandinho.

Guardiola a affirmé que l’objectif était dû à de mauvaises décisions plutôt qu’à des erreurs.

Il a déclaré: «La concentration est toujours là. Ce n’était qu’une mauvaise décision et nous allons la résoudre et l’améliorer.

«Dans ces positions, avec les quatre à l’arrière, vous ne devez pas les laisser courir. C’est simple. Dans cette situation, nous ne pouvons pas les laisser courir dans cette contre-attaque. »

City, qui a également touché le cadre du but grâce à Kevin De Bruyne, s’est vu infliger une pénalité pour le handball contre Jairo Riedewald mais la décision a été annulée par VAR.

“Je ne connais pas la règle de la main”, a déclaré Guardiola. “Ça ressemble à des mains mais je ne sais pas.”

Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a estimé que son équipe méritait le nul pour leurs efforts.

Hodgson a déclaré: «Il aurait été cruel de l’avoir perdu. Je pensais que nous avions bien tenu et que notre défense était solide jusqu’à l’égalisation à la 82e minute.

«Cela est venu après une belle pièce de jeu – la croix et le mouvement d’Aguero. Il y a certains objectifs que vous avez juste à vous tenir la main et à dire que vous ne savez tout simplement pas ce que vous auriez pu faire de mieux pour arrêter cela.

«Ensuite, pour qu’ils obtiennent le deuxième si peu de temps après, il semblait que tout notre travail acharné aurait été presque vain.

«C’était merveilleux de voir que les gars n’abandonnaient pas et n’acceptaient pas ce que beaucoup de gens auraient dû avoir dû être leur sort et obtenir un égaliseur. Au final, je suis plus heureux avec 2-2 que 1-1. »

Nous ne pouvons pas vraiment croire que nous écrivons cela, mais les costumes nous ont convaincus de faire une émission sur YouTube. Sarah et Dan y sont, vous devriez probablement le regarder, ne serait-ce que pour voir leurs visages. Abonnez-vous ici.