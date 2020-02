Man City enregistre officiellement un appel auprès du TAS contre l’interdiction de l’UEFA

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 11:59

L’appel de Manchester City contre leur interdiction européenne de deux ans et une amende de 30 millions d’euros a été officiellement enregistré par le Tribunal arbitral du sport.

Ville ont promis de lutter contre la sanction imposée par l’UEFA le 14 février pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

Bien que le TAS n’ait pas indiqué de délai pour le processus d’appel, celui-ci devrait prendre plusieurs mois.

Dans un communiqué, le TAS a déclaré: «Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a enregistré un recours formé par le club de football de Manchester City contre l’Union des associations européennes de football (UEFA).

«Le recours est dirigé contre la décision de la chambre arbitrale de l’organe de contrôle financier des clubs (CFCB) de l’UEFA en date du 14 février 2020 dans laquelle Manchester City était réputé avoir enfreint le règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier et sanctionné par l’exclusion du prochain deux saisons de compétitions interclubs de l’UEFA pour lesquelles le club serait qualifié et condamné à une amende de 30 millions d’euros.

«D’une manière générale, les procédures d’arbitrage des appels du TAS impliquent un échange de communications écrites entre les parties pendant la convocation d’un panel d’arbitres du TAS.

«Une fois que le groupe spécial a été officiellement constitué, il émet des instructions procédurales, notamment en ce qui concerne la tenue d’une audience.

«À l’issue de l’audience, le collège délibère puis rend sa décision sous forme de sentence arbitrale.

“Il n’est pas possible d’indiquer pour le moment quand une sentence finale dans cette affaire sera décernée.”