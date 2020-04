Man.City, Ilkay Gündogan: “Guardiola m’a appris à visualiser les espaces où nous avons la supériorité”

Ilkay Gündogan a parlé sur ESPN de la contribution de Pep Guardiola à son jeu: “La chose la plus importante qu’il m’a appris est de visualiser les espaces dans lesquels nous avons la supériorité sur le rival. Maintenant, je suis attentif à chaque option, à chaque coin J’essaie d’être toujours attentif à toutes les solutions possibles. Où l’adversaire peut-il m’attaquer? Où puis-je retourner? Où ai-je des coéquipiers libres? Quand je joue en tant que milieu de terrain de confinement j’essaie de toucher beaucoup le ballon et d’être créatif. Je fais des choses que je ne fais pas Je l’ai fait avant et c’est le mérite de Pep “.