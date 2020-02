Man City rattrape le temps perdu en remportant le choc réorganisé de West Ham

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 9:22

Manchester City a remporté sa première victoire en trois matchs en battant West Ham 2-0 au stade Etihad.

Manchester City ne peut qu’espérer que son prochain combat contre l’UEFA se révélera aussi simple que la victoire sur West Ham, menacée de relégation, qui était bien plus dominante que ne le laissait entendre le score.

Les buts de Rodri et Kevin De Bruyne dans l’une ou l’autre moitié étaient la seule récompense pour un affichage dans lequel City comptait près de 80% de possession de balle et avait 20 tirs au but.

Alors que le score semblait routinier, il s’agissait d’un match de Premier League joué avec un avantage certain par les hôtes.

Dix jours après que Storm Ciara a forcé le report du luminaire d’origine, les deux parties se sont à nouveau réunies, mais City fait maintenant face à une tempête complètement différente.

Vendredi, l’UEFA a annoncé que City serait banni de la compétition européenne pour deux saisons et condamné à une amende de 24,9 millions de livres sterling, pour des «infractions aggravées» au règlement sur le fair-play financier.

City a qualifié le processus de l’UEFA de “préjudiciable”, et le directeur général Ferran Soriano a poursuivi en insistant sur le fait que les allégations contre le club n’étaient “tout simplement pas vraies”.

Mercredi soir, les fans ont pris leur tour. Bien que le stade Etihad soit loin d’être plein pour le match réorganisé à la hâte, les personnes présentes ont clairement exprimé leurs sentiments, affichant des bannières décriant la «mafia de l’UEFA» et chantant des chansons dénonçant l’instance dirigeante européenne en termes beaucoup plus grossiers.

Sur le terrain, les joueurs, menés par un De Bruyne généralement déterminé, semblaient porter une petite bouchée supplémentaire en chassant chaque balle lâche et en maîtrisant simplement un côté de West Ham désormais sans victoire lors de leurs sept dernières sorties.

Si ce combat avait pu être égalé par un peu plus de conviction devant le but de Gabriel Jesus, aux côtés de Sergio Aguero dans un alignement offensif, City aurait été 2-0 en 15 minutes.

Cinq minutes seulement s’étaient écoulées lorsque David Silva a joué contre le Brésilien, mais il a exagéré les tours en essayant de contourner Lukasz Fabianski, permettant à Ryan Fredericks d’intervenir.

Aguero a ensuite poignardé un tir juste à côté tandis que le faible tir de De Bruyne a permis à un gardien de but de West Ham de sauver un but peu orthodoxe avant que Jésus ne rate une autre chance en or.

Se tenant à seulement six mètres du but, il a tergiversé sur le ballon juste assez longtemps pour que Ryan Cresswell revienne et fasse un double bloc.

Ville a ensuite vu les demandes de pénalité ignorées quand Aguero semblait être retenu devant le but. Le drapeau était en position de hors-jeu, mais les rediffusions ont suggéré qu’il n’aurait pas dû l’être, et VAR n’est pas intervenu.

La percée est survenue à la demi-heure alors que De Bruyne a fouetté dans un coin et Rodri s’est levé le plus haut pour rentrer à la maison son premier but au stade Etihad.

Jésus avait peut-être doublé l’avance avant la pause mais, bien qu’il n’y ait pas eu d’hésitation dans le tir cette fois, c’était directement à Fabianski lorsque City s’est cassé.

Le deuxième but est finalement arrivé juste après l’heure avec De Bruyne le créateur et le finisseur. Le Belge a amorcé le mouvement en bordure de la zone, rejoignant Bernardo Silva avant de frapper un tir bas sous Fabianski.

Il y avait plus de frustration pour Jésus à la 77e minute lorsque Fabianski est sorti rapidement de sa ligne pour bloquer son tir, mais le résultat était déjà hors de doute.

La victoire a réduit l’écart aux dirigeants de Liverpool à 22 points entièrement académiques, mais bien que le combat pour le titre soit terminé, des batailles beaucoup plus difficiles attendent City dans les salles d’audience.

