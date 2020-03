Man United a mis en place une équipe de huit hommes pour sélectionner les cibles de transfert

Manchester United met en place une équipe de huit hommes pour identifier les cibles de transfert, selon The Athletic.

Les Red Devils recrutent actuellement pour le nouveau département, les meilleurs candidats étant recherchés dans le cadre d’un accord de confidentialité.

Le club est «déterminé à ne pas répéter son approche apparemment occasionnelle des signatures» après le fiasco du jour limite de janvier qui a vu les Reds s’approcher de onze joueurs différents avant de finalement débarquer Odion Ighalo en prêt.

L’objectif de l’équipe sera dirigé par un «responsable de l’analyse du football» et utilisera l’analyse des données pour profiler et identifier les cibles de transfert plutôt que de s’appuyer uniquement sur le système de dépistage plus traditionnel.

Analytics est une méthode utilisant des ordinateurs pour analyser les données sur les joueurs afin de rechercher des modèles significatifs et de les interpréter pour aider à prendre des décisions. Les clubs l’utilisent depuis de nombreuses années pour analyser les performances de leurs propres joueurs mais son utilisation dans le recrutement est relativement nouvelle.

Des clubs comme Liverpool et Leicester ont déjà une telle équipe en place et les Red Devils doivent se mettre au courant de leurs rivaux.

En théorie, si un directeur sportif devait jamais être nommé à Old Trafford, l’équipe travaillerait en collaboration avec lui et le manager une fois les cibles identifiées.

Cependant, il est à craindre que la nouvelle équipe soit édentée, car le recrutement de United continue d’être régi par les caprices du vice-président exécutif Ed Woodward et de ses proches conseillers. Selon The Athletic, “les initiés de United craignent que le nouveau département n’obtienne pas l’influence dont il a besoin et soit plutôt placé aux côtés des éclaireurs du club, dont certains estiment ne pas être suffisamment écoutés”.

United affrontera Derby County lors du 5e tour de la FA Cup jeudi. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!