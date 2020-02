Man United a-t-il un as dans sa manche?

Manchester United pourrait avoir un as dans sa manche dans sa quête de Lautaro Martinez de l’Inter Milan.

L’attaquant a été en grande forme pour les Nerazzurri cette saison, marquant 16 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues.

Les performances du joueur de 22 ans ont suscité l’intérêt de nombreuses élites mondiales, notamment Manchester City, Chelsea, le Real Madrid et Barcelone.

Barcelone est définitivement en pole position et serait prête à déclencher la clause de libération de 111 millions d’euros (93 millions de livres sterling). Il a également été signalé que l’Argentin est favorable à un déménagement au Neu Camp pour jouer aux côtés de Leonel Messi, mais il y a des complications qui pourraient gâcher l’accord pour les Blaugranas.

Une anomalie est la curieuse stipulation que la clause de libération de 111 millions d’euros n’est active que pendant les deux premières semaines de juillet. À d’autres moments, l’Inter est libre de refuser toute offre.

Des rapports en provenance d’Italie suggèrent que l’Inter ne bougera pas sur le prix et n’est pas pressé de vendre son actif prix, dont le contrat court jusqu’en 2023, et pourrait d’ici à juin offrir à Martinez un contrat amélioré, avec des frais de rachat plus élevés, pour repousser Les avancées de Barcelone.

Le Times rapporte que United a déjà posé des questions sur l’Argentin mais a reculé devant le chiffre de rachat cité.

City et Real ne seraient pas aussi loin sur la route en termes de mouvement pour le joueur, mais ont envoyé des éclaireurs pour le regarder en action. Les HOMMES affirment que les citoyens «surveillent» le joueur.

Si l’Inter parvient à résister aux avancées de Barcelone, United pourrait encore avoir un moyen de trouver son homme: Paul Pogba.

Si le Français doit en effet quitter Old Trafford en été, l’Inter pourrait être une destination possible et selon The Mirror, les Italiens ont déjà exprimé leur intérêt. L’entraîneur-chef Antonio Conte a déjà travaillé avec Pogba à la Juventus et souhaite retrouver le vainqueur de la Coupe du monde. Il peut donc être disposé à autoriser Martinez à changer de direction dans le cadre d’un accord joueur-plus-cash.

Bien sûr, un tel accord devrait être approuvé par l’Argentin lui-même, mais à Pogba, United a un atout qui pourrait les aider à atteindre leur objectif d’été numéro un.