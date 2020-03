Man. United avec un pied et demi en quart de finale de Ligue Europa »Football

Jeudi 12 mars 2020

Les “ diables rouges ” ont dû travailler plus qu’ils ne le pensaient, mais ont finalement réussi à gagner 5-0 lors de leur visite au LASK en Autriche, laissant la série pratiquement condamnée pour le match revanche qui se jouerait à Old Trafford. Le duel a été joué sans public en raison des précautions pour le Coronavirus.

Le duel, qui se jouait à huis clos sous la menace du Coronavirus COVID-19, avait toujours une maîtrise de la distribution anglaise, montrant les différences entre les deux ligues. Cependant, l’ouverture du compte a été lente à arriver, car seulement à 28 ′ Odion Ighalo a pu marquer le premier de la visite.

Les propriétaires n’ont pas baissé les bras et ont eu la possibilité d’égaliser le compte, mais les inexactitudes des attaquants et le travail opportun des défenseurs ont empêché le tableau de bord de subir des variations avant la pause.

Pour le complément est venu la tranquillité pour United. Daniel James (58 ′) a réussi à étirer les chiffres après la passe d’Ighalo, tandis que Juan Mata (82 ′), Mason Greenwood (90 + 2 ′) et Andreas Pereira (90 + 3 ′) ont fini par condamner le tableau de bord en faveur du réalisé par Ole Gunnar Solskjaer.

Le match revanche, où Manchester United tentera de ratifier l’avance et de passer aux quarts de finale, aura lieu à Old Trafford. Cependant, la date n’a pas encore été confirmée, les duels de Ligue des champions et de Ligue Europa ayant été suspendus en raison de la menace du Coronavirus.