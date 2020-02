Man United chute au 16e rang du Football Finance Index

Manchester United a chuté pour devenir le seizième club le plus solide financièrement du football mondial, selon le Soccerex Football Finance 100 récemment publié.

Le Football Finance 100 classe les meilleurs clubs du monde en fonction de cinq facteurs financiers clés – la valeur marchande des joueurs, la valeur financière des actifs du club (par exemple le stade, les installations d’entraînement, etc.), les espèces en banque, la capacité et la probabilité du propriétaire investir dans le club et la dette nette.

Le rapport rend la lecture extrêmement déprimante pour les supporters de Manchester United car ils constatent que leur club a chuté de huit places incroyables par rapport à l’année précédente.

Des clubs tels que le club chinois Guangzhou Evergrande Taobao, Hoffenheim et le Borussia Dortmund ont désormais plus d’influence financière que les Red Devils.

Les chiffres montrent que la valeur de l’équipe a baissé de 100 millions d’euros, passant de 855 millions d’euros à 753 millions d’euros, soit une baisse de 12% à un moment où le marché des transferts est en plein essor.

Cette valeur est désormais inférieure à celles des Spurs (984 millions d’euros) et de Chelsea (804 millions d’euros) et nettement inférieure à celles de Manchester City (1280 millions d’euros), du PSG (1050 millions d’euros) et du Real Madrid (1190 millions d’euros).

L’équipe United vaut désormais également 316,7 millions d’euros de moins que Liverpool (1070 millions d’euros).

Les autres changements importants ont été la trésorerie en banque, qui est passée de 331 millions d’euros à 273 millions d’euros, et l’endettement net, qui est passé de 751 millions d’euros à 800 millions d’euros.

source: soccerex.com

La détérioration du club est si rapide qu’elle a fait l’objet d’une mention spéciale dans la section Aperçu du rapport. “Il est intéressant de noter que les poids lourds tels que Barcelone et Manchester United ont fortement chuté cette année, notamment Manchester United, dont le malaise sur le terrain a commencé à affecter les revenus, le moral et la visibilité de la marque”, indique le rapport. “Le déclin relatif du club le plus célèbre d’Angleterre au cours des six dernières années nous rappelle que rien ne peut jamais être tenu pour acquis dans le football.”

Il est difficile de comprendre comment le vice-président exécutif Ed Woodward conserve son emploi à Old Trafford lorsque des rapports financiers tels que celui-ci soulignent à quel point le club a été mal géré.

