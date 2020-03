Man United cible Donny van de Beek et Paul Pogba compliqué

Manchester United tente de retirer le transfert le plus improbable alors qu’il tente de signer Donny Van de Beek d’Ajax, selon Marca.

Il semblerait presque impossible de faire atterrir le joueur de 22 ans, car des rapports en janvier affirmaient qu’un accord pré-contrat avait déjà été conclu avec le Real Madrid, ce qui lui permet de voir la saison à l’Ajax avant de rejoindre los Merengues cet été.

Le Néerlandais était sur le point de rejoindre les géants espagnols l’été dernier, mais l’accord ne s’est jamais concrétisé car le temps s’est écoulé avant de pouvoir être finalisé.

Les discussions auraient ensuite repris, en décembre, avec un accord sur des frais de transfert d’environ 55 millions d’euros (49,6 millions de livres sterling), étant entendu que le joueur resterait à l’Ajax pour le reste de la saison avant de déménager en Espagne.

Donc, si tout cela était vrai, il semblerait que United tente l’impossible en tentant de persuader le jeune homme de 22 ans de venir à Old Trafford à la place.

Cependant, il y a deux raisons de croire que les Red Devils pourraient ne pas aboyer le mauvais arbre.

Premièrement, dans une interview en janvier, le joueur lui-même a nié avoir signé l’accord avec le Real, insistant sur le fait que «rien n’est officiel (avec le Real Madrid). Il n’y a pas de contrat. Telle est la situation. Cela n’a pas changé tout au long de la saison. »

Lorsqu’on lui a demandé de choisir entre United et Real, il a ajouté: «Je ne veux pas choisir. Les deux sont de grands clubs, mais comme je l’ai déjà dit, l’Ajax est aussi un excellent club. Par conséquent, il n’y a rien à choisir. Tout serait très bien. »

Le deuxième as de United est dans sa manche: l’intérêt à long terme de Madrid pour Paul Pogba. Il était largement admis que le Real s’était tourné vers Van de Beek en raison du large fossé entre la valorisation du Français par United et la leur. Mais avec les Reds maintenant plus disposés à vendre et à réduire leur prix demandé, il pourrait s’agir de «laisser Van de Beek venir chez nous et nous vous donnerons Pogba».

Marca affirme que «si United réussit à signer Van de Beek, il ne pourra le faire que si le Real Madrid décide de renoncer à son accord avec le joueur… S’ils décident de ne plus vouloir le signer, United pourra y aller. en avant avec un accord avec l’Ajax.

Le fait demeure que si Pogba devait rester à Old Trafford, United ne serait pas susceptible de poursuivre Van de Beek. Donc, si le rapport de Marca a du contenu, il suggère que l’avenir de Pogba pourrait bien être lié à celui du Néerlandais.

