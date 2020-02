Man United dépose une plainte officielle contre The Sun pour son implication dans l’attaque à domicile de Woodward

Manchester United a déposé une plainte officielle auprès de l’Independent Press Standards Association au sujet de la couverture par The Sun de la récente attaque contre le domicile du vice-président exécutif Ed Woodward à Cheshire.

La plainte, divulguée dans un Tweet du rédacteur en chef de la BBC Dan Roan, porte sur la croyance du club que le journal avait une connaissance approfondie de l’attaque.

«[The club believes that the] un journaliste était présent en l’occurrence. La qualité des images accompagnant l’histoire indique qu’un photographe était également présent », affirme la plainte. “Non seulement le journaliste n’a pas assumé la responsabilité fondamentale d’un membre de la société de signaler un crime imminent … sa présence a à la fois encouragé et récompensé les auteurs”.

La plainte du club vient à la lumière d’un certain nombre d’observations de fans sur les réseaux sociaux qui ont remis en question la véracité de l’histoire.

Beaucoup sont même allés jusqu’à prétendre que Woodward lui-même, dont la nouvelle société de relations publiques est détenue et dirigée par l’ancien journaliste de Sun Neil Ashton, était derrière l’attaque contre lui-même, dans un coup de relations publiques visant à susciter la sympathie des fans.

Bien que cela ne soit jamais admis pour des raisons évidentes… .. Ed Woodward et «l’attaque» ne sont rien de plus qu’un coup de pub pour changer le récit qui l’entoure.

Des personnes puissantes au sein d’organisations puissantes ont la capacité de créer de fausses perceptions de la réalité #MUFC

– AnuNaki (@ 4bidnKnawledge) 29 janvier 2020

Quoi qu’il en soit, The Sun fait maintenant face à une bataille juridique pour expliquer son implication dans l’incident du 29 janvier.