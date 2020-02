Man United devrait revenir à 4-2-3-1 contre Watford

Ole Gunnar Solskjaer devrait revenir à une formation 4-2-3-1 alors que United affrontera Watford à Old Trafford demain.

Avec Aaron Wan-Bissaka reposé qui revient à l’arrière droit, le manager devra décider de rester avec Victor Lindelof en tant que partenaire arrière central de Harry Maguire ou de donner une autre occasion de remettre en forme Eric Bailly, qui a réalisé une performance héroïque contre Chelsea le lundi.

Nous pensons que Lindelof aura le feu vert, car le gestionnaire est plus susceptible de s’en tenir au partenariat plus établi.

Un quatre arrière signifierait également qu’un choix doit être fait entre Luke Shaw et Brandon Williams à l’arrière gauche. Bien que le jeune ait été incroyable cette saison, il a l’air blasé lors des derniers matchs et Solksjaer est donc plus susceptible de conserver Shaw dans cette position.

Au milieu du parc, Scott McTominay est suffisamment en forme pour rejoindre l’équipe, mais nous pensons qu’il commencera sur le banc jusqu’à ce qu’il soit en forme. Nemanja Matic, Fred et Bruno Fernandes sont presque certains d’être dans le XI de départ.

Avec Mason Greenwood qui se remet d’une maladie et Odion Ighalo frappant à la porte pour son premier départ, le manager a enfin plus d’options à l’avant. Dan James était reposé contre le Club de Bruges, donc nous nous attendons à ce qu’il soit dans l’alignement de départ. Si Ighalo devait également commencer, Martial jouerait l’aile gauche et James à droite. Cependant, le Français ayant marqué deux buts sur deux, il serait sage de le garder devant, alors attendez-vous à voir Mason Greenwood ramené sur l’aile droite, avec James à gauche et Ighalo sur le banc.

Avec tout cela à l’esprit, voici notre composition prévue pour le jeu:

