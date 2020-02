Man United devrait terminer à la huitième place cette saison

Suite à l’interdiction de Manchester City des compétitions de l’UEFA la saison prochaine, terminer à la cinquième place de la Premier League signifiera probablement une qualification en Ligue des champions.

À l’heure actuelle, six points séparent six équipes qui se battent pour les quatrième et cinquième places – Chelsea, Sheffield United, Spurs, Wolves, Everton et United. Chelsea est quatrième avec 41 points et les Reds se situent actuellement au 9e rang avec 35 points.

Mais où finira United? Avec treize matchs à jouer, à quoi ressemble le rodage de la Premier League et qui sortira en tête dans cette mêlée de Ligue des Champions?

Nous avons exécuté une simulation basée sur les matchs joués et les équipes qu’il reste à chaque partie à jouer. La simulation suppose que chacune des six équipes perdra un match contre les trois premiers – Liverpool, Man City ou Leicester, qu’elle tirera au sort l’une contre l’autre et qu’elle battra n’importe quelle équipe en dehors des neuf premiers (ce qui s’est avéré être un grand commander pour les Red Devils cette saison, mais nous ne pouvons qu’espérer le meilleur). Nous supposons également que la différence de buts sera en faveur des mêmes équipes qu’aujourd’hui.

Sur la base de cette formule, voici comment ces six équipes se classeront à 17h le 17 mai:

4. Chelsea – 64 points

5. Loups – 64 points

6. Éperons – 63 points

7. Sheffield United – 62 points

8. Man United – 60 points

9. Everton – 56 points.

Everton et Chelsea ont en fait les parcours les plus durs, chacun jouant avec sept des neuf meilleures équipes. Cela verra Everton terminer sous les Red Devils, mais leur avantage actuel en termes de points et leur jeu en main sur certains verraient Chelsea toujours en tête du peloton de chasse.

Les loups ont la finition la plus facile, évitant complètement les trois premiers et rencontrant quatre des cinq chasseurs. Cela les voit terminer au niveau des points avec Chelsea.

La formule laisse United à quatre points de ces places d’élite en Ligue des champions.

De toute évidence, malgré cette place supplémentaire à gagner, les Red Devils devront surclasser trois de ces cinq adversaires, chacun en moyenne de trois points et demi, pour revenir à la compétition la saison prochaine.

Tout d’abord, il faut dire qu’il est maintenant plus que jamais absolument essentiel qu’Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes apprennent à battre les côtés en dessous d’eux en championnat. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre plus de points contre une moindre opposition.

Évincer les loups des cinq premières places est hors de la portée de United car ils ne sont pas censés jouer à nouveau avec l’équipe de Nuno Espirito Santo. Mais les hommes de Solskjaer peuvent réduire considérablement l’écart sur Chelsea en prenant les trois points à Stamford Bridge lundi. Alors que dans des circonstances normales, un point serait considéré comme un bon résultat dans l’ouest de Londres, les Reds doivent maintenant viser la victoire pour commencer à combler l’écart.

Il y aura sans aucun doute d’autres opportunités pour rattraper les premiers dans cette course à six, mais rien ne peut être tenu pour acquis. Les matchs de United contre les Bleus et ceux contre les Spurs, Everton et Sheffield United sont désormais tous les six points si Old Trafford veut revoir le football de Ligue des Champions la saison prochaine.

Odion Ighalo devrait faire ses débuts pour United lors du match de la semaine prochaine contre Chelsea. Mais que savez-vous des joueurs africains de Man United au fil des ans? Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances!