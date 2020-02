Man United double contre Chelsea alors que les défenseurs centraux brillent

Manchester United a enregistré son premier doublé en championnat contre Chelsea depuis 1987/88 après avoir battu les Blues 2-0 à Stamford Bridge.

C’était la quatrième feuille blanche consécutive des Red Devils dans toutes les compétitions:

Tranmere 0-6 Man United

Man City 0-1 Man United

Wolves 0-0 Man United

Chelsea 0-2 Man United

Manchester United a gardé une feuille blanche en 4 matchs consécutifs toutes compétitions confondues:

0 encaissé vs. Tranmere

0 encaissé vs. Man City

0 concédé contre Wolves

0 encaissé vs. Chelsea

Solide. 👏👏👏 pic.twitter.com/WLXZysKkqS

– Statman Dave (@StatmanDave) 17 février 2020

Eric Bailly et Harry Maguire ont été une des principales raisons du succès de ce soir. Bailly a remporté des batailles aériennes à 100%, une précision de passe de 85%, six récupérations de balle et trois blocs.

Le match d’Eric Bailly en chiffres contre Chelsea:

100% d’antennes gagnées

Précision de passage de 85%

6 récupérations de balle

3 blocs

3 points & un drap vierge à son retour. 🔥 pic.twitter.com/AL0OoLbHSs

– Statman Dave (@StatmanDave) 17 février 2020

Maguire a réussi 58 touches, complété 31 passes, effectué neuf dégagements, huit récupérations et cinq interceptions, remporté six duels et marqué un but décisif.

Harry Maguire vs Chelsea:

58 touches

31 passes complétées

9 dégagements – le plus dans le jeu

8 récupérations

6 duels gagnés

5 interceptions

1 but

C’était la performance d’un capitaine de sa part. Sa forme s’est beaucoup améliorée ces dernières semaines! pic.twitter.com/PuROSgrFak

– UtdArena. (@utdarena) 17 février 2020

Si Bailly peut rester en forme, les Red Devils semblent soudainement avoir une défense de classe mondiale.

Manchester United est de retour en action cette semaine lors du premier tour à élimination directe de la Ligue Europa de cette saison. Mais que savez-vous de la participation des Red Devils à la compétition? Répondez à notre quiz ci-dessous et découvrez-le!