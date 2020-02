Man United et Chelsea se disputeront cinq signatures

Manchester United et Chelsea se dirigent vers une guerre de transfert cet été alors qu’ils se disputent cinq transferts clés.

Les deux clubs sont en phase de reconstruction. United essaie de restructurer son équipe après quelques saisons décevantes, tandis que Chelsea revient sur le marché après la levée de l’interdiction de transfert.

Cela les verra probablement en lice pour les mêmes signatures alors qu’ils chassent les meilleurs talents du marché.

Premièrement, le Jadon Sancho du Borussia Dortmund figure en bonne place sur la liste de souhaits des deux clubs et une guerre d’enchères devrait se développer qui pourrait voir le prix international de l’Angleterre monter au-delà de 100 millions de livres sterling. Le Sun affirme que Chelsea est prêt à décharger des joueurs tels que Willian pour faire place à l’adolescent de 19 ans, qui a marqué 12 buts et 13 passes décisives en 19 matchs de Bundesliga cette saison.

Une autre star de la Bundesliga, Timo Werner du Red Bull Leipzig, serait également recherchée par les deux clubs. The Mirror a fait part de l’intérêt de Chelsea pour l’attaquant tandis que The MEN prétend que l’Allemand est devenu la cible des Red Devils après avoir perdu contre Erling Braut Haaland en janvier.

Le joueur de 23 ans a marqué 23 buts en 25 matchs cette saison et est l’une des propriétés les plus en vogue sur le marché des transferts. Sa clause de rachat de seulement 42 millions de livres sterling représente un excellent rapport qualité-prix.

Le Moussa Dembele de Lyon figure également sur la liste des attaquants des deux clubs. Chelsea aurait déjà convenu de conditions personnelles avec le Français, mais les clubs sont loin d’être parvenus à un accord, Lyon exigeant 85 millions de livres sterling pour le joueur. Pendant ce temps, les Red Devils ont envoyé des éclaireurs à deux matchs récents au stade Groupama en prévision d’une décision potentielle pour le joueur de 23 ans.

Les deux clubs seraient également prêts à se battre pour le prolifique attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. L’Argentin convoité a une clause de libération de 93 millions de livres sterling qui ne peut être déclenchée que dans les deux premières semaines de juillet. Et alors qu’il a été rapporté que Barcelone est la destination préférée de 22 ans, Frank Lampard et Ole Gunnar Solskjaer devraient à nouveau être sur l’offensive de charme en essayant de l’attirer vers la vie en Premier League.

Enfin, pour le moment, mais non des moindres, il pourrait y avoir un bras de fer rouge-bleu cet été pour Kalidou Koulibaly à Naples. United aurait été intéressé par le joueur de 28 ans depuis plus d’un an, mais a été contrecarré par les prix agressifs de Napoli pour le centre arrière. Cependant, avec le partenariat Lindelof-Maguire qui semble moins sûr et le prix demandé du Sénégalais désormais réduit à 63 millions de livres sterling plus abordables, les Reds devraient revenir pour lui et être rejoints par – oui, vous l’avez deviné – Chelsea à nouveau, selon à The Mirror.

Alors que des rumeurs commencent à se faire entendre selon lesquelles Chelsea pourrait également se joindre à la chasse à Jack Grealish d’Aston Villa, la liste des noms que les deux clubs devraient poursuivre cet été est susceptible de s’allonger encore plus. Combien de ces noms finissent à Old Trafford et combien optent pour Stamford Bridge reste à voir.

