Man United “ furieux ” alors qu’un agent dicte le calendrier de sortie de Paul Pogba

Les chefs de Manchester United seraient furieux des derniers commentaires du super-agent Mino Raiola sur l’avenir de Paul Pogba.

Raiola a encore une fois parlé du retour potentiel du joueur à la Juventus cet été.

Comme rapporté hier, le magnat a parlé aux médias italiens, disant: «L’Italie est comme la maison de Paul. Il aimerait revenir à la Juventus mais nous verrons ce qui se passera après les euros. Pogba veut jouer au meilleur niveau mais il ne peut pas échapper à #mufc s’ils sont dans une situation difficile. »

Il a ajouté: «Nous verrons à la fin de la saison s’il doit rester ou non… Je parle à la Juventus et à leur vice-président Pavel Nedved de beaucoup de choses, y compris à propos de Pogba et d’autres joueurs, comme cela ne convient qu’à un grand club… Avec la Juventus, il y a d’autres clubs pour Paul, mais en ce moment il est avec Manchester United.

Selon The Mirror, «les patrons de United sont furieux contre l’agent controversé pour avoir à nouveau suscité des discussions sur le transfert… bien que consterné, United a refusé hier soir de commenter.»

Comme le souligne Charlotte Duncker du MEN, «[the] la partie la plus préoccupante des commentaires de Raiola sur l’avenir de Pogba hier était qu’il avait déclaré qu’une décision serait prise après l’euro. #MUFC ne peut pas se permettre de le laisser traîner aussi longtemps ». Raiola semble espérer que la valeur de Pogba augmentera après une solide performance sur les euros, mais déclencher une guerre d’enchères après le 12 juillet ne profiterait qu’à Raiola et Pogba et se traduirait par un autre été frustrant de querelles de transfert pour United.

S’il y a une chose que nous savons à propos d’Ed Woodward et de Matt Judge, c’est qu’ils ne sont pas les plus rapides en ce qui concerne les négociations de transfert. Et si Pogba est sur le point de partir, il serait beaucoup mieux conclu avant l’Euro 2020 afin de donner au duo le reste de l’été pour se concentrer sur les trois ou quatre joueurs que les Red Devils doivent signer pour pouvoir monter un sérieux défi dans le top quatre la saison prochaine.

