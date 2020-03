Un but au match aller et l’autre au retour. Quand il sent l’air derby Anthony Martial cela devient infaillible. Décisif également aujourd’hui, dans le succès 2-0 du Manchester United sur Manchester City. Et le Français enlève une grande satisfaction: personne, depuis l’époque de Cristiano Ronaldo (saison 2006-07) avait réussi à tamponner la carte lors des deux matches de Premier League.