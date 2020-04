Man United n’aurait jamais dû vendre ces quatre joueurs

Manchester United est en train de reconstruire une équipe après des années d’accumulation de bois mort à Old Trafford.

Mais cela n’a pas toujours été le cas des Red Devils étant trop lents pour déplacer des joueurs qui n’étaient pas à la hauteur. Certaines des pires erreurs de transfert de ces dernières années sont celles qui se sont échappées – des joueurs que United aurait peut-être dû garder, qu’ils ont lâchés.

Au cours des cinq dernières années, quatre noms en particulier se distinguent comme ceux qui «devraient, auraient dû, pourraient» rester à Old Trafford.

1. Wilfried Zaha

Zaha était la dernière signature de Sir Alex Ferguson pour les Red Devils, se joignant à l’été 2013 lorsque David Moyes a pris le relais. L’Ivoirien était sensationnel lors de la tournée de pré-saison de United et a commencé pour United dans le FA Community Shield, mais a été transporté au bout d’une heure, puis curieusement abandonné par Moyes, ce qui a même laissé supposer que le joueur avait fait quelque chose de personnel pour déranger le manager.

Il n’a jamais commencé qu’un seul match de plus pour les Red Devils – un affrontement en Coupe de Ligue 4e tour contre Norwich City – et a siégé sur le banc ou dans les réserves pour tous les matchs de Premier League sauf deux – 22 minutes contre Newcastle et 6 minutes contre Aston Villa – à la fois sur son aile gauche inconnue – avant d’être expédié à Cardiff en prêt à la mi-saison.

«J’ai tellement vécu avec United, avec l’Angleterre. Il y avait des rumeurs selon lesquelles je ne jouais pas pour United parce que j’avais couché avec la fille de David Moyes, et personne n’a tenté de clarifier les choses ”, a déclaré Zaha au Guardian en 2018.

“Alors je combattais mes démons par moi-même, ces rumeurs que je savais n’étaient pas vraies.”

«J’avais affaire à ça à 19 ans; vivre à Manchester par moi-même, nulle part ailleurs, parce que le club avait une emprise sur mon lieu de résidence. Ils ne m’avaient pas donné de voiture, comme tous les autres joueurs. Rien.’

Peut-être que personne ne saura jamais pourquoi Moyes a abandonné Zaha si rapidement, mais cela s’est avéré être une énorme erreur. Le joueur de 27 ans a été l’un des meilleurs ailiers droit de la Premier League au cours des cinq dernières années – un poste que United n’a jamais réussi à combler au cours de la même période.

2. Jonny Evans

Contrairement à Zaha, Evans a eu beaucoup de chances de faire ses preuves à Old Trafford, gérant un peu moins de 200 apparitions pour le club sous Sir Alex Ferguson, David Moyes et Louis Van Gaal, l’homme qui l’a finalement vendu. Peu de fans ont versé des larmes lorsque l’arrière central est parti mais cela s’est avéré être une erreur car Evans a excellé à West Brom avant de rejoindre Leicester City, où il est devenu le pilier de la troisième défense la plus efficace de la ligue après Liverpool et Sheffield United.

Selon le manager d’Irlande du Nord Michael O’Neill, Sir Alex Ferguson a été stupéfait par la décision de Van Gaal de faire avancer Evans. «[Sir Alex] m’a dit ouvertement qu’il ne pouvait pas croire que Van Gaal avait vendu Jonny de United ’O’Neill.

“Parce que l’avoir vu passer, il pensait que Jonny passerait toute sa carrière à United ou certainement aux dernières étapes de sa carrière.”

3. Memphis Depay

Un joueur que Van Gaal a amené mais qui a ensuite été vendu par José Mourinho était son compatriote néerlandais Memphis Depay.

Memphis a commencé très brillamment à Old Trafford et a semblé nouer une amitié et une connexion instantanées avec Luke Shaw sur l’aile gauche. Mais après que Shaw eut subi une horrible jambe cassée contre l’ancien club du Depay PSV Eindhoven en septembre 2015, les choses ont commencé à mal tourner. Son style de jeu aventureux ne convenait pas à l’obsession de Van Gaal de garder le ballon et les médias ont commencé à tourner les fans contre Depay en mettant en avant son style de vie fashionista impétueux.

“Les jeunes joueurs ne devraient pas penser, s’ils donnent le ballon,” le prochain ballon, je dois jouer prudemment “”, a déclaré Depay au Times en 2018.

«Une fois, je voulais travailler mon pied gauche et mes croix, je faisais donc un entraînement supplémentaire avec Giggsy. (Van Gaal) m’a appelé dans son bureau et m’a dit “pourquoi vous entraînez-vous?” »

«Il n’était pas content que je m’entraîne plus et des choses comme ça vous font penser en tant que jeune homme. À l’époque, je ne jouais pas et je voulais montrer à quel point je voulais cela, que je ferais plus que la normale pour avoir à nouveau ma chance. »

Le joueur a eu encore moins de chances avec José Mourinho, avec seulement 20 minutes de football de Premier League à travers quatre apparitions de remplacement de camée avant d’être expédié à Lyon pour seulement 25 millions d’euros (23 millions de livres sterling) dans la première fenêtre d’hiver du manager portugais.

Le joueur de 26 ans est rapidement devenu l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, marquant 53 buts et enregistrant 43 passes décisives en 134 matchs depuis son transfert. Il a également marqué 13 buts en 51 apparitions pour la Hollande.

Le directeur sportif de Lyon, Juninho, a admis que les Red Devils avaient inséré une clause dans le contrat de vente de Depay qui leur permet de racheter le joueur à un prix fixe si Lyon décidait de vendre.

4. Daley Blind

Un autre signataire de Louis Van Gaal qui a été expulsé par Mourinho était le défenseur polyvalent Daley Blind.

Blind a joué 141 fois pour United – 72 au centre arrière, 39 à l’arrière gauche, 22 en tant que milieu de terrain et le reste dans d’autres positions. Il était considéré par la plupart des fans comme un joueur fiable, professionnel et habile et a joué régulièrement sous Mourinho lors de la première saison du manager portugais à Old Trafford.

Cependant, à l’été 2017, Mourinho a effectué son deuxième achat au centre arrière – en ajoutant Victor Lindelof à l’équipe – et a fait appel à un milieu de terrain à Nemanja Matic, rendant Blind excédentaire. Il a joué seulement 17 fois pour les Red Devils cette saison avant d’être transféré à l’Ajax à l’été 2018.

Blind est rapidement devenu capitaine de l’Ajax et a prouvé que Mourinho avait spectaculairement tort en menant l’équipe d’Amsterdam à une finale de Ligue des Champions et à un doublé de championnat et de coupe en Hollande.

Il y a d’autres noms qui pourraient être ajoutés à la liste, par exemple Ander Herrera, qui a été autorisé à partir pour rien, Romelu Lukaku, qui a été prolifique à l’Inter Milan et Matteo Darmian, qui a excellé à Parme. Mais ces quatre-là se distinguent pour avoir toujours prouvé que United avait tort de les avoir rejetés comme bois mort, alors qu’ils sont en fait très vivants et en plein essor.

