Man United offre 30 M £ pour Jude Bellingham

Lorsque The S * n rapporte que Manchester United a offert 30 millions de livres sterling pour un adolescent de 16 ans, les fans peuvent être pardonnés de l’avoir pris avec une pincée de sel. Mais quand Sky Sports dit qu’ils «peuvent confirmer» le rapport, vous avez tendance à vous asseoir et à écouter.

La personne du peuple suit la poursuite par United de la sensation adolescente de Birmingham City, Jude Bellingham, depuis décembre, lorsque Mike Phelan a été vu en train de repérer le joueur lors du choc du championnat de la ville avec West Bromwich Albion.

Les rapports ont alors cassé que les Red Devils avaient déposé une offre de 12,5 millions de livres sterling pour le jeune, Birmingham aurait frappé un prix prohibitif de 25 millions de livres sterling sur lui.

Mais maintenant, il semblerait que les enjeux soient encore plus élevés, si l’on en croit The S * n et Sky Sports.

En toute honnêteté, aucune des deux sources n’a tenté de décomposer le chiffre en espèces et bonus. Dans le cas d’un jeune de 16 ans, l’élément add-ons d’une offre pourrait être important car il faudrait de nombreuses années au joueur pour atteindre les objectifs du bonus.

Il pourrait même être possible que United ait fait une offre fixe de 12,5 millions de livres sterling qui pourrait atteindre 30 millions de livres sterling en fonction des médailles remportées à United, des matchs joués et des plafonds en Angleterre, par exemple.

Birmingham reste réticent à vendre, mais leur situation financière pourrait leur forcer la main. Le club a été amarré neuf points la saison dernière pour avoir violé les règles de profit et de durabilité.

Même si un accord pouvait être conclu entre les deux clubs, il n’est pas clair si le joueur lui-même accepterait un mouvement à ce stade. Il voudra probablement continuer à jouer dans la première équipe de football et pourrait ne pas être prêt à quitter son club d’origine.

En fait, la starlette née à Stourbridge a semblé crier «Je suis f *** ing rester ici!» Lors d’une récente célébration de l’objectif. Récit; mais là encore, l’histoire nous raconte une autre sensation incroyable chez les adolescentes qui portait autrefois un maillot de corps disant “Once a Blue, always a Blue”, avant de signer pour les Red Devils peu de temps après.