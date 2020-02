Man United prêt à accueillir six joueurs blessés

Manchester United a eu de bonnes nouvelles sur le front des blessures alors qu’il se prépare à affronter Watford en Premier League demain.

Mason Greenwood a repris l’entraînement hier après s’être remis d’une maladie et est en lice pour une place de départ.

Scott McTominay est également de retour après avoir été exclu depuis le lendemain de Noël avec une blessure au genou. Il devrait commencer sur le banc.

Eric Bailly a subi un coup contre Chelsea mais a fait le banc contre le Club de Bruges et semble également en forme.

Axel Tuanzebe a repris l’entraînement complet après s’être blessé lors de l’échauffement contre Liverpool en octobre et pourrait également faire partie de l’équipe.

Même le moindre repéré Paul Pogba a été vu en train de travailler à Carrington hier, bien que, alors que les rumeurs sur son avenir persistent, rien n’indique que le club soit prêt à rejoindre l’équipe de la journée.

Photo: Pogba est de retour à Carrington aujourd’hui #mulive [men] pic.twitter.com/1l4J8Bea1S

– utdreport (@utdreport) 21 février 2020

Tim Fosu-Mensah est également proche et a déclaré à MUTV via The MEN qu’il s’attend à être de retour en action ce mois-ci après s’être remis d’une blessure au genou.

Tous ces joueurs qui reviennent à la forme physique donnent au manager Ole Gunnar Solskjaer l’une de ses équipes les plus solides à choisir cette saison, avec seulement Marcus Rashford et le gardien de but Lee Grant toujours sur la touche.

