Man United se déplace pour Erling Haaland lorsque la clause de libération est déclenchée

Manchester United pourrait être de retour dans la course pour signer la starlette norvégienne Erling Braut Haaland dès cet été, selon The Evening Standard.

Les Red Devils ont failli signer le prodigieux joueur de 19 ans en janvier, le manager Ole Gunnar Solskjaer étant un admirateur ferme et ayant des liens étroits avec le joueur et sa famille, mais Haaland a plutôt choisi de rejoindre le Borussia Dortmund.

On pensait que l’un des obstacles à la négociation était le refus des États-Unis d’autoriser une clause de rachat de 75 millions d’euros (69 millions de livres sterling) dans le contrat de Haaland, ce qui, ironiquement, pourrait maintenant se rencontrer pour tenter de faire atterrir leur homme.

Le Real Madrid aurait fait de Haaland son principal objectif de transfert cet été et s’il décide de déclencher la clause de libération, United égalera son offre, selon le rapport du Evening Standard.

Haaland a frappé le sol de façon spectaculaire en Bundesliga, après avoir marqué 12 buts en 11 matchs depuis son arrivée en janvier.

Dortmund hésiterait à vendre le joueur après seulement une demi-saison – ou moins en fonction des effets de la crise des coronavirus sur l’achèvement de cette saison – mais si la clause de libération est déclenchée, la partie allemande ne pourrait pas faire grand-chose pour empêcher une approche.

Le fait que la clause de libération soit si raisonnable et puisse être déclenchée si rapidement peut dans une certaine mesure justifier les négociateurs de United, Ed Woodward et Matt Judge, pour ne pas avoir conclu l’accord en janvier.

Et, comme le souligne le Standard, l’agent de Haaland, Mino Raiola, aime «faire avancer rapidement les joueurs».

Tout reviendrait alors au joueur et s’il choisirait de se déplacer à nouveau si tôt. La logique suggérerait qu’il serait préférable d’obtenir une autre année à son actif en Allemagne avant de passer à l’un des environnements les plus sous pression de la Premier League ou de la Liga.

Cependant, des choses plus étranges se sont produites et si le Real ou United ont pu tourner la tête de la jeune star avec une offre qu’il ne pouvait pas refuser, ce qui pourrait même inclure le prêter à Dortmund pour un an, c’est un accord qui pourrait encore se produire. et les retrouvailles d’Ole Gunnar Solskjaer avec son jeune protégé pourraient enfin se matérialiser.

