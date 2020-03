Man United vers la révolution: via Sanchez, Pogba et Lingard pour Sancho et Grealish

Alex Sanchez, Paul Pogba et Jesse Lingard ce sont les trois joueurs destinés à dire au revoir à Manchester United l’été prochain, lorsque les Britanniques lanceront leur assaut contre Sancho du Borussia Dortmund et Jack Grealish d’Aston Villa. Le signaler aujourd’hui est l’Express, qui explique comment l’attaquant chilien prêté pour cette saison à l’Inter ne fait pas partie des plans des Red Devils et sa vente permettrait au club de se débarrasser du poids de son engagement et donc d’avoir de nouvelles liquidités investir sur le marché. Un plan conçu par le manager Ole Gunnar Solskjaer lui-même, qui tentera de reconstruire son United avec les arrivées possibles de Sancho et Grealish, alors que pour Sanchez il n’y a plus de place.