Man Utd 2-0 Man City – la boîte aux lettres …

Bruno est le nouveau Keane

Dans Bruno Fernandes, United a finalement remplacé Roy Keane. Il a l’invention dont l’équipe a besoin, mais Depay, Mkhitarian et Pogba aussi. C’est son caractère que United a le plus manqué. Il court autour du milieu de terrain pour chasser les balles et coller dans les plaqués bien qu’il soit la source créative de l’équipe. Il crée également un sentiment d’urgence avec son énergie et sa précision. Et combien d’autres joueurs de United parleraient de la merde à Pep Guardiola au milieu d’un match?

Non seulement il montre l’exemple avec des performances de première classe et un esprit de compétition, mais il semble qu’il a apporté un air de positivité à l’endroit. Par tous les comptes, il est facile à vivre. Je ne pense pas avoir vu Martial paraître aussi à l’aise avec un coéquipier que lui sur le banc à côté de Bruno. Je me souviens d’un travail de télévente que j’ai eu où ils ont collé tous les gars de la vingtaine au début dans une pièce. Un type du groupe était hilarant. Tout le monde a adoré le mec. La différence d’atmosphère entre les jours où il travaillait et les jours où il était absent était comme la nuit et le jour. Nous étions 15 à 20 et un gars a fait une grande différence. Il n’avait pas l’impression de travailler quand il était là. Comme l’a montré Leicester, un groupe heureux obtiendra des résultats le plus souvent.

J’ai écrit après que United ait battu les Spurs et City successivement, plus tôt cette saison et déclaré que le véritable test serait les prochains matchs. Je n’étais toujours pas confiant. Ils ont ensuite fait match nul avec Everton sous un manager par intérim à Old Trafford et ont perdu contre Watford lors de leurs deux prochains matchs de championnat. Mais cette fois, Bruno commence à me faire croire.

Eamonn, Dublin

Ole est l’homme

L’une des choses les plus manifestement manquantes à Man Utd au cours des dernières saisons a été toute tendance à la hausse de la forme des joueurs. Il suffit de demander à Mino Raiola, avec ses griefs bien aérés, l’effet que le club a eu sur les évaluations respectives de ses clients.

Personne ne s’est amélioré sous Moyes, les trajectoires de carrière de chacun ayant pris un virage à la baisse immédiatement après son arrivée. Januzaj était une lumière brillante dans les temps sombres, mais il a impressionné de l’extérieur après être entré dans la première équipe.

De Gea a probablement intensifié la tâche sous Van Gaal, tout comme Chris Smalling et Marcus Rashford, mais sinon le nombre de joueurs perdant la forme dépassait de loin ceux qui étaient sur les étoiles vieillissantes à part, nous avons vu Evans, Rafael, Di Maria, Schneiderlin , Depay et Hernandez font tous des pas en arrière importants.

Mourinho, eh bien, moins on en dit, mieux c’est. Peut-être Rashford et Herrera, mais le soleil a commencé à être largement dépassé par les pièces de la troisième année tant redoutée.

Ce qui nous amène à Ole. Il a une équipe de joueurs revitalisés. Il a pris beaucoup de flak et des décisions difficiles, mais en regardant ce XI aujourd’hui, vous pouvez voir un groupe de joueurs qui approchaient de la forme maximale. De Gea revient vers un niveau élevé (choc Everton de côté, il recommence à accumuler des draps propres). Lindelof, Shaw, Fred, Martial, McTominay. Tous les joueurs qui ont semblé être dans le froid au cours des deux dernières années. Sans parler de la qualité de Rashford avant la blessure. Même Nemanja Matic fait son chemin dans la forme.

J’ai été plus que disposé à le critiquer, mais c’est la première fois depuis un bon moment qu’il semble incontestable que l’équipe se dirige dans la bonne direction. Hier, il a également fait preuve d’une gestion astucieuse dans le jeu – échangeant Shaw vers l’aile arrière pour garder la trace de Mahrez, et laissant James en tête pour chasser les causes perdues tout en sacrifiant Martial et Fernandes ont travaillé un régal. Dans l’ensemble, j’ai vraiment apprécié de voir un responsable It faire un très bon travail!

À votre santé

Jamie

… Je n’ai jamais pensé que je dirais ça, mais Ole est-il vraiment le bon homme pour United ??? J’ai pris beaucoup de joie dans leur saison jusqu’à aujourd’hui, mais il a fait ses preuves au cours de la saison et a fait des tasses de nous qui riaient chaque fois qu’il était photographié dans son fauteuil pendant un match qui semblait attendre au mauvais arrêt de bus sous la pluie? United est-il un gardien de but et un ailier droit loin de terminer confortablement troisième dans une ligue comme l’actuelle – et donc prêt à défier le titre l’année suivante ?? J’ai un drôle de sentiment qu’ils sont tu sais!

canard

… Encore une autre grande victoire contre une équipe de haut niveau, et un premier doublé en championnat contre City depuis 2010 a permis un week-end décent (et les points FPL ont aidé). Plus que le résultat, c’est la nature de la victoire qui a été la plus encourageante. Il n’y a pas trop de moments de cœur à la bouche qui me viennent à l’esprit, Sterling a à peine reniflé tout le match et De Gea était relativement à l’aise dans l’après-midi dans l’ensemble. Et une 8e feuille blanche en 10 matchs est un bon signe quelle que soit la façon dont vous la regardez.

Mais une chose qui m’a frappé au cours des dernières semaines est la façon dont Solskjaer a géré les différents joueurs de son équipe. La renaissance de Fred s’est poursuivie à un rythme agréable, et il est sans doute le premier choix au milieu de terrain pour chaque match. Matic a été très intelligemment ramené dans le giron et a l’air assez solide, même s’il a toujours besoin d’un partenaire pacy à ses côtés. Lingard et Pereira sont finalement éliminés, et nous n’avons pas vu beaucoup de Phil Jones ces derniers temps non plus. Ajoutez à cela la signature avisée d’Ighalo et l’essentiel de Bruno Fernandes, et cette équipe commence à bien se développer.

Nous avons encore besoin d’améliorations dans certains domaines, mais il semble finalement que cela se concrétise. Solskjaer a également fait preuve d’une certaine souplesse tactique ces derniers temps, ce qui était attendu depuis longtemps. Nous sommes toujours dans des compétitions de 2 coupes, et le Top 4 n’est pas le rêve lointain qu’il semblait être en décembre, à condition que nous puissions maintenir la cohérence que nous semblons finalement avoir trouvée ces dernières semaines. Nous semblons définitivement aller dans la bonne direction, et cela semble plus durable que le début fou que nous avons fait lorsque Ole a pris le relais.

J’hésite toujours à croire que Solskjaer est l’homme qui nous ramène au sommet, et personne ne sait si / quand nous y retournerons. Mais il est clairement l’homme dont nous avons besoin en ce moment, et le crédit qui lui revient. Il fait le sale boulot – reconstruire l’équipe, la confiance et l’harmonie entre les joueurs. Il y a de bonnes raisons de penser que, pour la première fois depuis le départ à la retraite de Fergie, un manager laissera le groupe en meilleure forme que lui. Et cela devrait compter pour quelque chose.

DJ, MUFC India

… Ole a remporté trois des quatre derniers matchs contre Pep. Le monde est étrange.

– City avait environ 99% de possession de balle et 5 tirs cadrés. Pour tous les éloges sur le style de Pep, c’est un peu comme cet épisode des Simpsons parfois. Lorsque vous gardez le ballon pendant deux minutes, mais que vous ne parvenez pas à entrer en troisième position contre les adversaires, n’est-ce pas simplement défendre avec le ballon?

– Si Fred avait une capacité de football, il serait le meilleur joueur de la ligue. Je ne pense pas avoir jamais vu un joueur essayer aussi fort qu’il le fait, aussi longtemps qu’il le fait, même s’il gâche autant de fois qu’il le fait. Imaginez si Pogba avait cette attitude?

– Ce qui me rappelle, Paul Pogba est un joueur de Manchester United. Marcus Rashford aussi. Peut-être que ce n’est pas tout le malheur et la tristesse?

– Cela va choquer certaines personnes, mais United est une proposition assez différente lorsque Lingard et Pereira ne sont pas obligés de jouer.

– Il n’est pas surprenant qu’il y ait une clause dans VAR qui exclut les erreurs de Mike Dean. Nous ne pouvons pas embarrasser la vraie star de la ligue. Imaginez non seulement avoir la confiance nécessaire pour être sûr à 100% qu’il s’agit d’une plongée, mais aussi avoir une telle influence qu’aucune vérification VAR n’est possible. L’homme est une légende.

– La première erreur d’Ederson est bien pire que la seconde. Les deux sont assez mauvais, mais il a si peu à faire dans la plupart des matchs, donc il s’ennuie probablement.

– United ne sera toujours pas quatrième et aura toujours l’air un peu en ruine, mais il faut profiter de ces moments pendant la reconstruction. Fernandes, Maguire, Wan Bissaka et James étaient tous bons, et l’équipe est tellement plus proche d’être dans le top 4.

– Si City ne gagne pas le CL, ils pourraient vraiment avoir des ennuis. Même s’ils le font, peut-être. Aguero les porte tranquillement depuis des années. Fernadinho est leur meilleur DMF et CB. Les deux approchent de la fin de leur séjour là-bas et il n’est pas certain que les remplaçants soient proches de leur niveau.

– Si Ed a les pierres pour lui, changer d’Ole et entrer dans Poch pourrait faire de cette équipe United un véritable fil conducteur au cours des 3 prochaines saisons. Bien sûr que non, donc ce n’est pas un problème pour tout le monde.

Ryan, Bermudes

Ta-ra, Paul

Man United est enfin dans une bonne position, dans la mesure où il N’A PLUS BESOIN de Paul Pogba, et peut-être même VEUT-IL le vendre maintenant.

Pour les 2 étés précédents, le joueur a clairement voulu sortir et United a désespérément voulu garder son meilleur joueur, mais comme Matt Stead le dit dans ses 16 conclusions, ils l’ont presque dépassé maintenant aussi. Je ne suis pas sûr qu’ils l’aient dépassé car Pogba en forme et en forme pourrait être un ajout intrigant à cette équipe et chaque fan de United aimerait le voir, Fernandes et Rashford du même côté à un moment donné. Mais United peut désormais voir un avenir sans lui et n’a plus à craindre de le laisser partir.

Cela pourrait être le moment Coutinho de United. Si on peut faire confiance à Woodward pour investir judicieusement l’argent de Pogba (et c’est un gros si, mais sur la forme actuelle sur le marché des transferts, il pourrait bien l’être) dans un ailier droit de première équipe comme Sancho et d’autres choses de meilleur buteur sont soudainement plus roses pour United.

Matthieu

… Croyez-le ou non, je n’écris pas vraiment pour me vanter de la réussite de United ces derniers temps. Je vais le mentionner, bien sûr, mais sans m’en réjouir. Du mieux que je peux…

Depuis la défaite contre Burnley, il y a eu dix matches avec sept victoires, aucune défaite, vingt-quatre buts et deux encaissés au milieu de huit feuilles blanches. C’est la première fois que United fait le doublé face aux champions de la ligue depuis une décennie (FFS… #FFS.)

Ce sont les statistiques superficiellement importantes (je pense.) Je ne suis pas surpris, cependant, je suis soulagé (très, très) et chuffé (en morceaux). À mes yeux, United a réussi à étendre ce qui était des éclairs d’excellent football autrement. performances disjointes, avant Burnley, en excellentes performances étendues, parsemées de flashs disjoints depuis.

Ce développement de l’effectif a été réalisé via la signature catalytique du brillant Bruno, qui est bien meilleur que ce que j’attendais de lui; plus un à ne pas sous-estimer, Odion Ighalo en forme de coup de pied pour Anthony Martial. Je pensais que 80 millions de livres sterling étaient trop chers pour Fernandes, mais cela n’aurait probablement pas été au final. Sport malchanceux – espérons qu’il existe des clauses pour les compenser de manière appropriée. Pour ce que ça vaut, j’envisagerais sérieusement de rendre permanent le mouvement d’Ighalo.

D’autres ingrédients essentiels ont été le retour régulier à la forme physique de Nemanja Matic, dans le cadre d’un partenariat de milieu de terrain de plus en plus solide entre lui et Fred; et la tache résultante, diminuant de façon exponentielle causée par la toxicité sociopathique de Paul Pogba.

Pogba ne jouera plus jamais pour United, et même ce sera trop tôt. Bon w * nker, ce gars. Un grand joueur mais une fin de bouton totale.

Toute discussion sur la qualité de United quand Pogba sera en forme, ou s’il pourra jouer avec Bruno, doit s’arrêter avant de commencer. Pogba est déjà parti, c’est un fantôme. Oublie ça. Ajouter Pogba à cette équipe reviendrait à étaler du caviar sur votre gâteau d’anniversaire.

Donc, ça se passe bien à nouveau – comme à la même époque l’année dernière… Génial. Le fait est que ce n’est vraiment pas le moment de jubiler sur quoi que ce soit, ni même de protester contre la brigade «Ole-Out». Aussi tentant que cela soit de les planter avec un maillet en caoutchouc, car ils émergent progressivement comme une armée de taupes en plastique, portant des chemises Solskjaer millésime 1999, numéro 20.

Toutes les préoccupations qu’ils avaient / ont à propos de Manchester United sont toujours aussi valables qu’il y a dix matchs. Rien n’a été prouvé – aucun argument n’a été gagné. Le fait qu’une seule première signature d’équipe, plus un attaquant de réserve et un milieu de terrain de retour (qui est supposé “ comme une nouvelle signature ”) a catalysé le récent développement de United, soutient une “ réalité ” clé à propos d’Ole’s United, mais doit également servir de prudence sur un autre.

Il est maintenant plus évident que Solskjaer et son personnel de soutien (peut-être même Woodward y compris) ont un plan – il a éliminé le mauvais type de joueurs, développé de jeunes joueurs pour combler les lacunes qui en résultent dans l’équipe, puis patiemment, essayant de ne signez que les joueurs dont United a vraiment besoin. Une «réalité» semble de plus en plus émerger: Ole a stoppé la pourriture chez United et est en bonne voie de construire progressivement une équipe jeune, talentueuse et flexible sur le plan tactique; qui joue au football passionnant et gagnant.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, cette perception d’une équipe United en développement et en amélioration devient la plus confortable à adopter.

Au lieu d’être faussement coulée avant le début de la saison par quelques signatures “ galactico ” qui forment un mince placage de glaçage criard sur un gâteau autrement sec et pourri, cette image émerge d’un gâteau éponge d’apparence plus modeste, en cours de cuisson avec de jeunes joueurs britanniques locaux et rempli de belle crème au beurre achetée en magasin.

Il est maintenant facile de voir comment un peu de confiture ici, et un peu de glaçage là-bas, pourrait bien se traduire par un putain de délicieux bâtard de gâteau. Au lieu de voir une monstruosité à plusieurs niveaux d’un gâteau s’effondrer avant même d’avoir décidé quelle couche essayer en premier.

J’ai vu ça pendant que l’éponge cuit, beaucoup de fans de United l’ont vu. Cependant, d’autres ne le réalisent qu’après avoir goûté la délicatesse à moitié terminée. Je m’attends à ce que quelques fans de United continuent de tourner le nez vers ledit gâteau jusqu’à ce qu’il ait de la confiture, qu’il soit glacé et qu’il soit transporté à leur propre fête d’anniversaire sanglante.

Mais ça va. Nous allons tous applaudir à la fin.

On nous sert un très mauvais gâteau depuis longtemps, la plupart préparés par des chefs-chefs de renommée mondiale en utilisant les ingrédients les plus chers. Et en majorité, les fans de United sont restés silencieux à ce sujet, prétendant que le gâteau est vraiment sympa, s’assurant que c’est un goût acquis; que la prochaine bouchée sera meilleure. Et à la fin, le ramener à la maison pour le chien.

Vous ne pouvez donc pas blâmer ceux qui ont été invités à nouveau à payer leurs factures à l’avance et à attendre patiemment, par le propriétaire clairement incompétent et pourtant de plus en plus riche du restaurant. Au fur et à mesure, ils regardent un ancien maître d’hôtel transformé en sous-chef entrer et commencer à jeter la plupart des spécialités chères dans la cuisine, et les remplacer par des ingrédients du jardin arrière et de la boutique de l’autre côté de la route.

Le fait que le sous-chef ait été formé par le plus grand chef de tous les temps et suit avec diligence les recettes qu’il a apprises de lui il y a plus de dix ans, est difficile à repérer et encore plus difficile à croire, alors qu’il n’a jamais fait de gâteau avant dans sa vie. Et quand votre femme vous crie dessus parce que le chien est tellement gras et sanglant.

Quand, le gérant du restaurant continue de marcher avec la farine et le sucre, mais pas d’œufs sanglants. Et vous voyez le chef souriant sortir dans le jardin pour essayer de récolter les œufs d’or d’un poulet qui n’a pondu qu’un des salauds en une dizaine d’années. Qui se casse alors le dos à la mi-saison.

Il semble maintenant, cependant, que le gâteau d’Ole va être bon après tout. Cela devient de plus en plus clair. Pourtant, il y a une note de prudence.

Alors que les dernières semaines ont, espérons-le, donné à un plus grand nombre de fans une raison de faire confiance au chef – pour se joindre à nous en appréciant le regarder cuire – le gâteau n’est pas terminé.

Ole est capable de livrer ce que les fans de United attendaient. Mais cela ne garantit pas qu’il le fera. La preuve du pudding (ou bien du gâteau) est, après tout, toujours à manger.

Meilleur,

DD, MUFC, Manchester

… * Il y en a pour qui il pourrait gagner la Ligue des Champions et ils ne penseraient toujours pas qu’il est le bon gars, (je vous regarde SWinty), Désolé mais il vient de casser Pep et a accompli quelque chose que Utd n’a pas fait dans un décennie, les 9 prochaines contre des équipes qui tenteront de se défendre détermineront la ligue des champions, mais je suis maintenant certain que nous avons le bon homme en charge quel que soit le résultat.

* Et vraiment, nous n’aurions pas gagné ce jeu sans Polly Anna, c’est pourquoi vous obtenez un arrière complet des années 90, ce coup franc est ce qui se passe lorsque vous achetez enfin un peu de créativité. Bien sûr, il y avait beaucoup de possession pour City, mais la plupart étaient des défenseurs de Man City qui se sont croisés pour la première fois depuis longtemps.J’ai regardé Man City nous jouer à la maison et je n’avais pas peur de perdre.

*. Contrairement à ce que les gens voudraient vous faire croire, gagner contre des équipes avec un bloc faible est en fait le plus simple, cela ne nécessite pas de tactiques, c’est plus d’avoir les bons codes de triche par exemple, si les tactiques des Spurs n’ont pas fonctionné au cours des dernières années ils ont généralement pu dépendre d’un bâtard de tonnerre Kane ou d’une classe de maître Son, imaginez ce que cette équipe pourrait être dans un an où le bon bélier et une autre option créative seront introduits.

* Deadwood et ceux qui ne s’intègrent pas deviennent de plus en plus des parties non pertinentes de la conversation. Est-ce que quelqu’un d’autre a remarqué que Jones, Anders, Lingard et Dalot ne faisaient pas partie des 18. Pogba n’était pas nécessaire et se considérera chanceux si Ole ne le déclare pas blessé pour les 19 matchs (maximum) restants de la saison.

Ils ne gagneront peut-être pas un titre de Premier League entre eux (pas mon avis), mais les répercussions de l’embauche de l’équipe DNA se feront sentir pendant de nombreuses années.Les jeunes joueurs sont en plein essor (ce qui est bon pour la plupart des équipes nationales britanniques et la plupart d’entre elles équipes qui le savent peut-être en 2026, le capitaine de Chelsea Gilmour aura une place en finale de la ligue des champions.

Il y aura des reconstructions l’année prochaine, pour tout le monde du top 6, qui le fera avec le plus de précision dominera probablement.

Roode, MUFC

Qu’est-ce qui ne va pas avec City?

Toute l’équipe semblait avoir une nuit de repos ou ne semblait pas se soucier du match, je ne sais pas

Bernardo Silva était si anonyme que je ne me suis rendu compte qu’il jouait que lorsqu’il a été éliminé.

Zinchenko n’est pas un arrière gauche à jouer lorsque vous jouez contre une équipe avec une attaque décente.

Bruno Fernandes MUFC est-il également KDB? Pas à cause de la façon dont ils jouent, mais parce que tout comme United semble meilleur et plus difficile à jouer avec Bruno sur le terrain, KDB semble ravir ses coéquipiers

Ryan B

Mains à travers le M62

J’ai dit très clairement à mon fils aîné (qui a maintenant 11 ans) qu’il a la liberté de soutenir le club qu’il veut. C’est juste que, s’il veut soutenir Utd, il doit se nourrir. Je pense que c’est raisonnable.

Ce soir même si j’ai pris congé de mon absence et pour un sale et sale 95 minutes, nous avons soutenu Utd. Sale en effet.

J’ai bien sûr mes raisons. 1 – cela signifie que nous sommes à 2 matchs de mettre fin aux 30 années de souffrance. 2 – cela signifie qu’Ole doit rester. Apparemment, il se sent «privilégié» pour gérer ces joueurs, et par association club. Pour moi (Clive), il peut rester. Cela les prolonge simplement à mâcher à la table du grand garçon.

2 loin. Dreamland est à une distance touchante.

Barry, Le Cap

… Acclamations pour Utd. Comment quelque chose d’aussi mal peut-il se sentir si bien?

Aidan, Lfc

Plan directeur très secret de Klopp

Je ne suis pas du genre pour les théories du complot, mais restez avec moi:

Ce n’est pas un secret que Liverpool a été horrible depuis Atleti.

Chaque équipe a adopté une forme et un plan similaires à ceux de Simeone, et nous avons été complètement incapables de trouver un moyen de contourner cela.

Et si tout cela faisait partie du plan de Klopp….?

Et s’il avait déjà un plan pour exactement quoi faire dans ces situations, mais s’il devait le déchaîner sur Watford ou Bournemouth, alors le visqueux ol ‘Diego verrait le plan et pourrait s’adapter de manière appropriée.

Klopp sait qu’il peut perdre ou dessiner ces matchs tout en remportant la ligue.Il peut donc se permettre de jouer à de tels matchs et inciter Atleti à jouer son match standard à Anfield, seulement pour assister à un coup de maître de Klopp.

C’est vraiment pas ça?

Dom (ce n’est certainement pas ça, mais ce serait cool) Littleford

Évaluation des lampes

Il y a deux semaines le très agréable spectacle football365 Sarah W a dit (incroyablement dur!) Chelsea n’avait pas de manager. Elle a ensuite souligné le point en le répétant – montrant qu’elle croyait vraiment que Chelsea était en quelque sorte 4ème sans avoir été guidé hors du terrain toute la saison. Elle a dit que Tottenham avait un manager et c’est pourquoi ils dépasseraient Chelsea.

Maintenant, je ne sais pas comment elle définit un manager – quelqu’un ayant de l’expérience dans une ligue étrangère? Quelqu’un de plus de 45 ans? Quelqu’un qui n’est pas lié à Harry Redknapp? Mais voudrait-elle réévaluer ce point de vue?

Howard.

… «La pire crise de blessures que Chelsea souffre depuis des années» a été évoquée cette semaine, ce qui est juste de dire, Kovacic, Kante, Hudson-Odoi et Tammy tous, Jorginho suspendu et pourtant je viens de voir l’un de nos meilleurs performances de la saison de la ligue, si ce n’est les plus agréables à regarder, comme United l’a montré lors de la semaine de match 1, vous pouvez gagner 4-0 et la ligne de score ne raconte pas la vraie histoire, rien de tout cela à Stamford Bridge aujourd’hui, Chelsea était incroyable , la course aux quatre premiers est lancée.

Mention spéciale à Billy Gilmour, deux matchs cette semaine et deux récompenses MOTM, il peut sembler qu’il fait encore un tour de papier pour de l’argent de poche supplémentaire, mais ce jeune garçon a le potentiel pour devenir une véritable star, également formidable de voir une solide performance de Kepa, une deuxième feuille blanche successive et peut-être, juste peut-être que nous n’aurons pas besoin de dépenser pour un nouveau gardien de but venu l’été, les premiers jours bien sûr, mais il a l’air d’un gardien plus confiant depuis qu’il est revenu dans l’équipe.

Mikey, CFC

Terrible Toffees

Ce fut une performance abyssale. Probablement seulement deuxième pire après avoir perdu contre les enfants de Liverpool dans la coupe.

Nous avions l’air totalement désemparés. Nous ressemblions à un concurrent du Crystal Maze entrant dans un nouveau niveau. Sur la base de ces performances, vous ne perdriez pas un cristal sur Sigurdsson ou Holgate pour les ramener.

Nous devons vraiment intensifier notre jeu pour le derby. Je frémis de penser à ce qui se passera si ce n’est pas le cas. Divock Origi et sa maman pourraient nous battre, Mane, Salah et al seront plus brutaux que Richard O’Brien

Matt, EFC, Londres

Les limericks de Jose

J’ai beaucoup apprécié le respect que Mourinho a montré à ses frustrations en ne les nommant pas ou en ne les jouant pas, et en enveloppant toutes les questions directes dans des énigmes. J’aimerais seulement qu’il aille avec un limerick.

Il y avait une fois un homme de Longjumeau,

Dont la forme physique était un peu moyenne.

Il est gros sur les petits pains à la crème,

Et timide des courses dures.

C’est donc son fessier et non le temps de jeu qui grandit.

Ou son autre:

Il y a une équipe dans le N17 de Londres,

Dont les attaquants ne sont pas visibles.

Une pause et une larme,

Cela signifie qu’il n’en reste plus,

Mais le jeune oiseau invisible et vif.

Ou son autre:

Il y avait une fois un homme de Sint-Niklaas,

Qui sur le ballon a montré une classe calme et suintante.

Mais comme sa vitesse a diminué,

Il a passé plus de temps sur le pin,

Souvent accroché au début de la mi-temps.

Alors que mon équipe tombe en morceaux d’une manière tout à fait prévisible mais incroyablement bizarre, je me retrouve avec des limericks de merde qui ne sont même pas corrects.

Dr Oyvind, pas l’Irlande, évidemment.

Le bouc émissaire de Jose

Est-ce juste moi ou Mourinho vient de s’en prendre à Ndombele comme un moyen de le forcer à quitter le club pour lever 30 à 40 millions de livres sterling pour ajouter à la somme dérisoire que Levy lui tend en été? Tanguy me semble être un acte de classe totale, mais ce n’est pas le milieu de terrain robotique que Jose semble préférer, donc il sera obligé de vouloir partir et d’être remplacé par une version plus jeune de Matic. Ai-je eu ce mauvais encouragement des fans ??

canard

Moyes et VAR

Commentaire de David Moyes après le match résume parfaitement pourquoi nous devons persévérer avec VAR et espérons que les gens qui le dirigent apprennent à mieux l’utiliser (et correctement Michael Oliver! Pas de faute!)

Moyes dit “nous avons l’un des meilleurs arbitres d’Europe et deux excellents juges de lignes (!), J’aurais fait confiance à leur décision”, ou en d’autres termes, je serai ravi que les officiels commettent une erreur. Et si c’était l’inverse? Je suis à peu près sûr que si West Ham s’était vu refuser un but parfaitement légitime, un autre David Moyes serait confronté à la presse, que se passerait-il si West Ham était relégué à la suite d’une victoire ou d’un tirage d’une autre équipe ayant marqué un but que VAR annulerait.

Nous devrions peut-être adopter le scénario américain “ il y a un drapeau sur le jeu ” par lequel le drapeau n’indique pas un hors-jeu définitif mais avertit la foule qu’un examen VAR aura lieu, de cette façon, les assistants (notez David) peuvent lever leur drapeau sans crainte. Le rythme du jeu, le fait que très souvent, les joueurs évoluent dans des directions opposées, prennent hors-jeu les décisions les plus difficiles à prendre, alors donnons-leur l’aide dont ils ont besoin.

Si Arsenal se qualifie pour l’Europe, c’est peut-être à cause des 2 points supplémentaires que cela, permettez-moi de le répéter, objectif parfaitement légitime, les a gagnés.

VAR, ou le gars qui regarde l’écran, aura de nombreuses décisions «subjectives» erronées (je vous regarde à nouveau Michael Oliver), mais au moins, prenons les bonnes.

Howard (ai-je mentionné la décision pathétique de Michael Oliver) Jones

