Man Utd ‘a besoin d’un type Van Dijk’? Ils en ont déjà un en chef Maguire

Harry Maguire sera à jamais jugé pour ne pas être Virgil van Dijk. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas été formidable pour Man Utd…

“Il organise le paintball, il organise un système d’amendes, il s’occupe de tout.”

C’est étonnant que Harry Maguire trouve du temps loin de son travail principal de réparer la défense qui fuit de Manchester United pour se concentrer sur ses fonctions de secrétaire social à Old Trafford. Mais le défenseur anglais, apparemment, peut tout faire.

C’est pourquoi Man Utd a fait de Maguire le défenseur le plus cher du monde l’été dernier lorsque le joueur de 26 ans a quitté Leicester pour 80 millions de livres sterling. Le fait que son prix ait dépassé Virgil van Dijk signifie que certains critiques ont passé la saison à chercher des miracles, ce qui n’était ni une attente réaliste ni raisonnable. Ce n’est pas que cela a protégé Maguire des critiques injustes alors que même les chiffres les plus modestes indiquent que le défenseur central a eu exactement l’impact espéré par Ole Gunnar Solskjaer.

Pendant la majeure partie de la saison dernière, la défense de United était en plein désarroi. Jose Mourinho l’a vu venir et il a poussé si fort pour un défenseur central en 2018 lorsque Ed Woodward a décidé qu’il connaissait le mieux. Mais même Mourinho était consterné par le type et le volume de buts concédés par les Red Devils.

Un an trop tard pour Mourinho, Woodward a finalement déboursé pour Maguire et la différence est claire. Le trimestre dernier, Man Utd a concédé 54 buts avec la 11e meilleure défense de la Premier League; Newcastle et Palace ont montré plus de courage à l’arrière. Avec Maguire au travail, seules trois équipes – Liverpool, Leicester et Sheffield United – ont un meilleur bilan défensif, avec United concédant 1,07 buts par match contre 1,42 buts par match en 2018/19. L’équipe de Solskjaer est sur le point de concéder 15 buts de Premier League en moins avec Maguire, mais il lui manque une minute.

L’arrivée d’Aaron Wan-Bissaka a également contribué à l’amélioration de United à l’arrière, mais l’influence de Maguire est plus grande. Solskjaer a été tellement impressionné par ses compétences organisationnelles qu’il a été confié le poste de capitaine de façon permanente après trop de saisons de brassard tourné et souvent jeté.

Maguire n’est peut-être pas Van Dijk – personne dans le jeu à part Van Dijk ne fait des choses Van Dijk – mais en termes de transformation d’une unité défectueuse en donnant l’exemple, il est le plus proche que United aurait pu signer quand ils ont reconnu tardivement la nécessité de changement.

À l’instar de Van Dijk, Maguire a su conserver sa constance de forme et de présence malgré le changement de casting autour de lui. Le Néerlandais a joué aux côtés de chacun des trois autres défenseurs centraux supérieurs actuellement disponibles pour Jurgen Klopp; même à côté de Dejan Lovren, Van Dijk a maintenu ses performances impérieuses.

Pour Maguire, les choses ont été encore plus tumultueuses. L’ancien écolier de Sheffield United a mené quatre et trois, aux côtés de Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo et même Luke Shaw lorsque Solskjaer opte pour des ailiers. Lindelof est devenu le partenaire principal de Maguire, malgré le défenseur de 6 pieds 2 pouces qui semble rétrécir de six pouces lorsqu’il saute – bien que Bailly puisse contester cette position s’il devait démontrer sa capacité à rester en forme et à maîtriser son cerveau.

Ces options envisagées, il est raisonnable de conclure que United devrait être à la recherche d’un partenaire de calibre supérieur pour Maguire, même si Solskjaer et Woodward sont obsédés par les attaquants et les ailiers ayant déjà dépensé 140 millions de livres sterling pour les défenseurs l’été dernier.

Jaap Stam a déclaré la semaine dernière que United devrait chercher un autre défenseur central, disant des conditions de travail actuelles de Maguire: “Il est très important que vous ayez quelqu’un à côté de vous en qui vous pouvez avoir confiance.” Même Garth Crooks reconnaît la nécessité d’investir davantage dans la défense centrale, bien que le spécialiste de la BBC pisse carrément dans le vent en suggérant que United devrait opter pour «une figure de type Virgil van Dijk» pour associer Maguire.

Man Utd a déjà sa figure de type Van Dijk à Maguire, même si, comme tout autre défenseur de classe mondiale, il tombe dans le support juste en dessous du meilleur défenseur central du jeu. Cela, cependant, ne devrait pas priver Maguire du crédit qu’il mérite pour avoir élevé les normes à Old Trafford.

Ian Watson

