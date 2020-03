Man Utd a expliqué pourquoi le plan Solskjaer pourrait entraîner un accord massif avec Kane

Date de publication: lundi 30 mars 2020 6:59

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, serait ravi à l’idée de rejoindre Jack Grealish et Jadon Sancho lors de la prochaine phase de la reconstruction de Manchester United, selon un expert.

Kane a été le meilleur joueur des Spurs pendant un certain nombre de saisons mais n’a pas encore remporté de trophée avec le club, se rapprochant le plus de la finale de la Ligue des champions la saison dernière et de la finale de la Coupe de la Ligue en 2015.

En effet, le capitaine anglais a récemment admis que il ne resterait pas et attendrait s’il sentait que le club ne progressait pas vers l’argenterie.

Les rapports précédents ont suggéré que Kane est prêt à quitter le navire à la fin de la campagne en cours si les Spurs ne se qualifient pas pour la Ligue des champions, United serait la prochaine destination idéale.

S’adressant à talkSPORT, Darren Bent a insisté sur le fait qu’il est peu probable que Kane cherche à rejoindre un rival de Premier League, la perspective de devenir un élément clé de la reconstruction annoncée d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait exciter l’attaquant.

“Pas pour le moment, non”, a-t-il déclaré à propos des chances que Kane passe à un rival. «Il faudrait dire Liverpool, non; ils sont assez calés avec leurs trois premiers. Manchester City, non.

“Manchester United, potentiellement, surtout avec la façon dont ils parlent [Jack] Grealish et [Jadon Sancho].

“Il [Kane] pourrait examiner cette situation et dire “ça a l’air très, très attrayant”.

“Il ne sera pas le premier attaquant de haut niveau [to go to one of Tottenham’s Premier League rivals]… Regardez Robbie Keane, il est allé à Liverpool. [Dimitar] Berbatov est allé à Manchester United. »

United aurait placé Grealish et Sancho en haut de leur liste de cibles estivales et ce dernier a aurait répondu par un «oui» officieux à la perspective de déménager à Old Trafford.

Bent a également posé la question de savoir si United serait en mesure de payer les trois Sancho, Grealish et Kane dans la même fenêtre de superproduction.

«Je pense que lorsque vous regardez Manchester United dans cette situation, c’est de savoir s’ils pouvaient se le permettre. Ils le pourraient probablement », a-t-il dit.

«Mais c’est de savoir s’ils pouvaient se le permettre, Sancho et Grealish, tous dans la même fenêtre. Je ne pense pas que cela va être possible. “

Dans d’autres nouvelles, l’attaquant de United Marcus Rashford a reçu le feu vert pour accélérer sa récupération de sa blessure au dos.

Rashford est absent depuis janvier après avoir subi une double fracture de stress.

