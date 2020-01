Man Utd a expliqué pourquoi le retour de l’ancien attaquant Tevez peut sauver leur saison

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 8:16

L’ancienne star de Manchester United, Dimitar Berbatov, a déclaré que Carlos Tevez serait une signature intelligente des Red Devils et pense que les fans l’accueilleraient de nouveau dans le club.

L’attaquant argentin a joué pour United entre 2007 et 2009, faisant 99 apparitions et marquant 34 buts, ainsi que remportant deux ligues majeures et une Ligue des champions.

Cependant, sa relation avec le club d’Old Trafford a tourné au vinaigre lorsqu’il a pris la décision controversée de rivaliser avec ses rivaux locaux. Manchester City.

Mais l’attaquant maintenant âgé de 35 ans a été lié à un retour au côté rouge de Manchester ces derniers jours à la suite de la nouvelle de la blessure de Marcus Rashford, qui devrait l’empêcher de jouer jusqu’à trois mois.

Et Berbatov, un coéquipier de Tevez au cours de la campagne 2008/09, a déclaré à Betfair qu’il pensait que l’actuel Boca Juniors pourrait être un bon choix compte tenu de la situation actuelle à United.

Il a déclaré: «Il y a eu des rapports liant Carlos Tevez à United en prêt, je dis pourquoi pas?! Lorsque vous avez ces offres de prêt, il est bon d’avoir quelqu’un qui connaît l’endroit, connaît la situation du club et des fans.

“Bien sûr, il est allé à Man City mais je suis sûr que les fans l’accueilleront de nouveau. S’il y a une part de vérité dans l’histoire, c’est quelque chose qui doit être soigneusement réfléchi, les avantages et les inconvénients doivent être pesés. Mais s’il n’y a pas d’autre option, ce pourrait être la bonne. »

Ancien international bulgare Berbatov a également affirmé que le style de jeu optimiste et implacable de Tevez était exactement ce dont Ole Gunnar Solskjaer avait besoin après que son équipe ait fait deux démonstrations édentées lors des défaites contre Liverpool et Burnley.

“Dans le vestiaire, il était silencieux, un peu comme moi, mais ce n’est pas toujours important”, a expliqué Berbatov.

«Nous avons tous vu à quoi il ressemblait sur le terrain, il courrait comme un fou, se battait pour son équipe, marquait des buts et il n’abandonnerait jamais jusqu’au coup de sifflet final et on pourrait dire que c’est ce dont United a besoin maintenant.

Tevez a rejeté un accord de cinq ans avec United, ce qui aurait fait de lui l’un de leurs revenus les plus élevés à l’époque, en 2009 afin de rejoindre City, qui était en passe de devenir la centrale électrique qu’ils sont aujourd’hui.

Les retombées de ce mouvement ont été bien médiatisées, mais Berbatov a minimisé l’idée que le Uni les fidèles seraient mécontents de le revoir.

“Quand il est passé à City, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention et je ne pense pas que beaucoup d’autres l’ont fait. C’était une façon professionnelle de faire les choses, oui, il est allé chez nos rivaux mais c’était sa décision et nous lui avons tous dit bonne chance.

«En tant que professionnel, je respectais tous mes coéquipiers et joueurs contre lesquels je jouais, donc tout ce qu’ils faisaient était leur propre affaire. Vous devez respecter et admirer quelqu’un qui joue pour son club et donne tout pour lui. Beaucoup de joueurs ont changé d’allégeance tout au long de leur carrière et je ne pense plus que ce soit un gros problème dans le football moderne. “