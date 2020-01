Man Utd a l’air idiot pour de nombreuses raisons. Vendre Lukaku n’en est pas un …

Envoyez vos mails à theeditor@football365.com…

Droit de vendre Lukaku

Je prends ombrage avec l’idée que Lukaku rend United ridicule. Lukaku est parti parce que United voulait jouer avec la vitesse sur le comptoir et pensait que c’était mieux pour les deux parties s’il partait.

Depuis qu’il a quitté Rashford a connu sa meilleure saison, et Greenwood a fleuri, même Martial est déjà à deux chiffres. Parfois, il vaut mieux que les deux parties se séparent.

Si United, par exemple, a insisté pour garder un jeune Piqué au lieu de le laisser partir quand il l’a fait, il n’est peut-être pas arrivé avec nous et ne serait pas une légende espagnole / barcelonaise qui couche avec Shakira tous les soirs.

Shayd (MUFC)

Love-in de Lukaku

J’ai vraiment adoré la pièce de Johnny Nic – vraiment agréable d’entendre une pièce équilibrée sur un joueur qui a atteint un niveau brillamment élevé sans jamais menacer de devenir un batteur mondial. Incontestablement, ma statistique préférée, qui porte la force mentale de Lukaku, est le fait qu’il a déjà marqué deux chiffres en 10 saisons distinctes bien avant d’avoir 27 ans, et l’aurait probablement fait en 11 saisons consécutives sans un an dans les réserves de Chelsea à l’arrivée. Aimez les pièces du héros de la semaine!

Jamie

Conclusions erronées

Au moment où j’écris ceci, la première page de Football365 a des titres sur Klopp déplore la baisse des performances, Mourinho étant le manager le plus heureux, et Liverpool tirant leur chance. Il y a ensuite un 16 Conclusions article qui détaille toutes les façons dont Tottenham a si bien joué.

Avons-nous regardé le même match?

John, Washington DC

…En train de lire Le point de vue de Matt Stead sur le match de ce soir était étonnant. Pour moi, 13 sur 16 concernaient ce qui aurait pu être, ce qui était presque, comment, avec un peu plus de chance, ça aurait vraiment pu être des éperons la nuit. Mourinho était une sorte de génie pour avoir «presque» appliqué ses tactiques MAIS le meilleur des 16 doit être la façon dont Matt pense que Jose sera le plus heureux des 2 managers… sérieusement? Je parie que Jurgens s’est réveillé ce soir en se concentrant sur la façon dont les éperons auraient pu gagner un point, comment avec un peu plus de «chance», Liverpool n’aurait pas marqué ou comment Jose est tombé à genoux en voyant le Celso exploser à une distance de 3 mètres… ou peut-être , comme moi, il s’est assis et a regardé les matchs restants et a compris que si les choses continuent comme elles sont, elles auront le titre dans le sac d’ici la mi / fin mars, avant de jouer à City Away. Il est plus probable que ses pensées immédiates porteront sur l’homme uni la semaine prochaine, mais cela ne remplit pas 16 conclusions! Bravo pour votre immense stagnation d’un manager à l’autre, au moins sous la merde, vous aviez une raison de penser que l’avenir pourrait être plus brillant, sous Jose, ce sera toujours si seulement ou ce qui aurait pu être … s’il avait choisi des éperons sur Chelsea il y a toutes ces années, maintenant vous vous retrouvez avec l’homme qui a été remplacé par ole!

Marcel

… Je ne comprends pas les articles que j’ai lus aujourd’hui par rapport au jeu que j’ai regardé. Mourinho est le passé. Une seule équipe a joué au football. C’était comme regarder l’équipe brésilienne de 1970 affronter l’équipe d’Uruguay de 1930. C’était la différence du progrès. Tout ce que Liverpool avait à faire était de garder le ballon à l’arrière avec quatre joueurs «pressés» par un attaquant. Pourquoi ont-ils même pris la peine d’attaquer et de donner aux Spurs une chance de contrer et de donner aux experts la possibilité de dire qu’ils ont grandi dans le jeu? Parce qu’ils pensent que le jeu est plus que gagnant, mais aussi divertissant les fans qui paient une bonne partie de leur salaire pour voir quelque chose d’intéressant, de amusant et de convaincant. Si un fan des Spurs écrit en disant qu’il était satisfait de cette performance, je lui achèterai un sandwich aux crevettes.

Niall, Denver

Contenu en échec

Vous savez que les temps sont mauvais lorsque vous êtes soulagé au coup de sifflet final de perdre par seulement 1 but. Je pensais vraiment que nous serions gênés aujourd’hui, mais, même si nous n’étions pas incroyables, nous avons fait preuve d’un peu plus d’organisation et nous avons tout de même créé quelques occasions de voler potentiellement 1 point.

Il est impératif de trier les bases et de construire à partir de là, car nous venons juste de faire des bêtises à l’arrière. Un nouveau arrière droit nous aiderait beaucoup. Bien que nous ayons besoin d’un tas de mises à niveau, je suis convaincu qu’un seul bon retour ferait une énorme différence et si nous ne devons signer qu’une seule fois en janvier, je souhaite vraiment que ce soit un RB. Le Colso devrait obtenir sa course maintenant au lieu d’Eriksen afin que nous puissions vraiment voir ce qu’il peut faire avec un temps de jeu sérieux.

Un attaquant d’achat de panique n’est pas la réponse pour nous, nous allons donc nous contenter de Moura, ce qui n’est pas terrible, mais je ne vois pas qui nous allons faire entrer qui le saurait alors, peu importe à quel point ils jouent , ils commenceront sur le banc dès que Kane sera de retour. Pourquoi Ings viendrait-il à nous alors qu’il frappe des buts et joue régulièrement. Non pas que nous puissions nous permettre à lui ou à quelqu’un d’autre pour le type de qualité prouvée que nous voulons.

Un nouveau RB, Davies revenant pour un peu de solidité au LB, Tanguy retournant à la forme physique et devenant notre marque Dembele 2, Tanganga pouvant potentiellement participer à la compétition (il avait l’air solide ce soir) … Ce sont là des aspects potentiels positifs. Je suis vraiment confiant que N’Dombele sera un monstre pour nous quand il s’attaquera à tout cela. Rappelez-vous que tout le monde a annulé Fabinho pendant des siècles à Pool et regardez comment il s’est retrouvé.

Nous allions toujours perdre ce soir, mais au moins, nous n’avions pas baissé notre pantalon et j’avais l’impression que nous n’étions pas aussi merdiques que lors des matchs précédents. 2 victoires, que nous pourrions obtenir des 2 prochains matchs, pourraient nous rendre à nouveau compétitifs pour le top 4 avant que nous ne perdions évidemment un tas de matchs.

Glen, éperon de Stratford

… J’ai vu très peu de choses dans les médias aujourd’hui (pas vous mon adorable F365 – je parle Times / Guardian / BBC) sur le manque d’intervention VAR lors de la remise en jeu qui ne l’était pas, ou sur les deux Robertson en exclusivité -défis brillants. Curieux n’est-ce pas? Ou les contre-stoppeurs cyniques qui auraient dû voir 4 ou même 5 joueurs de Liverpool dans le livre à la mi-temps, plutôt que 2? Hmm.

Cela ne fait aucune différence, Liverpool est évidemment la meilleure équipe donc j’accepte la défaite; cela aurait pu être différent si Son ou Lo Celso n’avaient pas raté les gardes d’enfants (ou si Robertson avait vu du rouge pour avoir presque cassé la jambe de Tanganga – allez vous savez que vous les avez vus donnés …) mais là encore Liverpool aurait pu facilement le faire monter un cran et a marqué un autre.

Espérons que 1) les Spurs prennent à cœur les aspects positifs de la performance (Tanganga, Lo Celso / Lamela ont un impact, l’équipe s’en tient généralement à un plan de match de Jose pour un effet décent) et 2) les autres équipes de la ligue et l’Europe réalisent que Liverpool n’est pas invincible et sont parfois là pour la prise si vous jouez bien vos cartes.

Il n’y a aucun moyen qu’ils ne gagnent pas la ligue d’ici, mais je suis sûr qu’une grande partie de la planète terre se joindra à moi pour espérer que cette équipe de Liverpool souffre de quelques nez sanglants (et que sa base de fans amèrement intitulée souffre de quelques accès d’incertitude gastro-intestinale ) le long du chemin.

À votre santé

Oliver Clark

Les Spurs peuvent-ils estomac Mourinho?

Écoutez, avant de commencer, je ne prétends rien savoir de la gestion du football ou des tactiques en général, mais Mourinho a dû passer des heures et des jours à forer son équipe pour se préparer pour aujourd’hui. Je suis sûr qu’il a fait de même avec cette équipe de Chelsea en 2014 qui a battu Liverpool. La tactique de perte de temps parmi tout le reste de ce jeu reste gravée dans ma mémoire.

Mais au final, comment les joueurs se sont-ils sentis? L’équipe de Chelsea qui avait terminé troisième en 2014 avait-elle le sentiment que son sale jeu en valait la peine? (Il y a une interview avec Lucas dans laquelle un joueur de Chelsea sans nom a sonné des excuses pour la façon dont ils ont joué pendant ce match). Mourinho n’a-t-il pas été limogé la saison suivante assez tôt? Ils ont gagné ce match mais n’ont remporté aucun éloge pour la façon dont ils l’ont fait. C’était moche, ce n’était pas du football dans une essence même pure à distance et cela ne valait finalement rien pour ce groupe de joueurs.

Essentiellement, je pense que les joueurs peuvent souscrire à des tactiques et des comportements merdiques pour une gloire réelle, mais peuvent-ils le faire simplement pour la gloire de la réputation et de l’ego de Mourinho? Est-ce que gagner à tout prix en vaut la peine quand il n’y a aucun avantage? Peut-être y a-t-il un argument selon lequel le terrain de Chelsea ne pourrait pas le supporter en 2014. Je suppose que le temps nous dira bientôt si cette équipe des Spurs le pourra.

Minty, LFC

Jeux d’argent: quelle est la réponse?

Divulgation – Je suis un accro au jeu sans espoir avec des centaines de milliers de livres de dettes. Dois-je blâmer les bookmakers? Non, c’est sur moi. Est-ce que je ressens leur croissance prolifique et leur exposition? Merde, je fais!

J’observe avec intérêt le malaise croissant autour des liens entre le football et l’industrie du jeu. Alors qu’un bon travail est fait pour signaler des problèmes comme le problème de la diffusion en continu des matchs de la FA Cup sur Bet 365) et les personnes impliquées dans le jeu que j’admire énormément (David Conn, Barry Glendenning, Jeff Stelling, Johnny the Nic, Yourselves!) sont en train de dénoncer de nombreux problèmes et sont prêts à admettre l’une des nombreuses vérités inconfortables concernant le jeu – qu’il existe un certain degré de malaise / danger d’hypocrisie qui appelle ces choses lorsque la publicité pour le jeu finance vos sites / papiers / stations, etc. soyez clair, je ne blâme absolument personne pour cela car les emplois sont des emplois et j’espère que la peur d’être étiqueté hypocrites ne vous rebute pas en continuant à appeler les dangers du jeu.

Mais où cela s’arrête-t-il? Toutes mes excuses à l’avance pour toutes les généralisations radicales, mais aussi impossible que cela puisse être d’imaginer avec le parrainage / la publicité par les sociétés de jeux de hasard absolument au cœur de l’industrie, de la compétition / maillot / parrainages jusqu’aux bannières susmentionnées sur votre site, les gens doivent se rappeler qu’il y avait un sport monde avant la légalisation de la publicité pour les jeux de hasard et il y en aura un après si nous mettons une interdiction générale sur elle! Beaucoup moins d’argent entrant dans le jeu ne serait pas la fin du monde, je ne pense pas que quiconque soit sain d’esprit ne serait pas d’accord pour dire que le haut de gamme de l’industrie est trop inondé d’argent. Les accords télévisés devraient être reconsidérés, les équipes devraient chercher un parrainage ailleurs, les accords existants que les équipes ont avec des sociétés autres que les jeux de hasard pourraient devoir baisser car le marché trouve un avantage concurrentiel, mais peut-être que l’effet ultime pourrait être que le les frais de transfert / prix des billets, etc., etc. dans le jeu peuvent être un peu réduits et finalement le jeu devient plus abordable pour le parieur moyen.

À la brigade «Je peux jouer de manière responsable, les gens qui gémissent à propos de la publicité sont des flocons de neige doivent se remettre d’eux-mêmes, etc.», je dis ceci – bon pour vous. Si vous êtes si responsable et en contrôle, alors vraiment bon pour vous. Vous êtes des adultes en contrôle, descendez dans la boutique de paris pour placer vos paris prudents. Avez-vous besoin des publicités de type Ray WInstone pour vous rappeler où aller pour parier? J’ai une relation similaire avec l’alcool dans la mesure où je considère que je peux me contrôler avec ça et le trouver parfois amusant mais apprécier pleinement qu’il y a beaucoup de dangers pour les gens, donc si je veux participer, je n’ai certainement pas besoin de publicité 24/7 sur mon visage pour me rappeler où l’obtenir, je peux simplement me rendre dans le pub et me faire plaisir. Je saluerais également une interdiction totale de la publicité pour cela.

N’oublions pas où va tout l’argent de l’industrie du jeu? Aux gros félins comme Denise Coates au B365 qui ramassent des paiements exorbitants chaque année. Oui, les industries sont des employeurs massifs de beaucoup de bonnes personnes qui cherchent à gagner leur vie le plus honnêtement possible, mais il y avait une industrie du jeu avant cet afflux massif de publicité et de ciblage délibéré de personnes intéressées par des sports comme le football et il en restera un si la publicité est interdite. Oui, cela diminuera et beaucoup d’entreprises axées sur le Web fermeront leurs portes et, malheureusement, les magasins de paris fermeront et des emplois seront perdus comme lorsque les enjeux du terminal de paris fixes étaient limités, mais ce n’est pas une chose désastreuse! Ces magasins qui, nous le savons tous, sont absolument partout maintenant seront remplis, espérons-le, d’industries plus saines, certaines entreprises et certains magasins survivront pour ceux qui aiment toujours un «pari amical» et avec le temps, les gens accepteront / se souviendront que le monde du football et en fait la société dans son ensemble peut survivre sans avoir à accepter de l’argent remettre le poing de choses qui au fond d’un nombre croissant de personnes sont mal à l’aise. Encore une fois, une grande généralisation hypothétique, mais si l’industrie de la drogue était légalisée, cela permettrait-il au football d’accepter la pièce des personnes impliquées, car cela garderait les gens dans des emplois ??

Je n’écris pas ceci à partir de toute attente ni même d’espoir que les choses changeront considérablement de sitôt pour qu’il soit plus facile pour des gens comme moi de ne pas être aussi exposés aux tentations de jeu mais dans l’espoir que pour mon jeune fils et ses coéquipiers qu’une interdiction de couverture sera bientôt imposé à la publicité et au ciblage des fans de football, ce qui augmentera (mais ne causera pas) le risque de dépendance au jeu dans sa génération quand ils sont en âge de jouer.

N’ayons pas une approche goutte à goutte pour éliminer les publicités de jeu / parrainage dans le football qui prendra des années, voire des décennies, appelons-le pour ce qu’il est – indésirable, fait avec des intentions absolument malveillantes et absolument malsain et absolument besoin de supprimer totalement Dès que possible, ce fut une énorme erreur de se mettre au lit avec ces entreprises et maintenant le gouvernement et tous les grands acteurs doivent être assez grands pour admettre l’erreur, prendre la perte et le mal temporaire et améliorer la santé à long terme du pays parce que l’un Ce que je sais de fait absolu, c’est que moins l’exposition au jeu est grande, plus l’effet sur la santé mentale future de nos jeunes générations est positif! Et je refuse de croire que l’industrie du football n’était pas une industrie beaucoup plus agréable pour les fans dans les années précédant la légalisation du jeu, donc si cela se passe complètement, beaucoup d’entre nous pourront profiter du jeu beaucoup plus sous sa forme la plus pure. comme prévu.

Désolé pour la randonnée, si vous utilisez une partie de cette lettre, veuillez utiliser uniquement mon prénom. Comme avec la plupart des accros au jeu. J’ai vraiment honte de moi et j’essaie de cacher mon problème autant que possible à mes amis et à ma famille! Si un jour vient un jour où une interdiction générale est imposée, j’espère que votre excellent site sera choisi par des sponsors qui apprécient les opinions réfléchies et perspicaces et surtout équitables et non malveillantes dans le jeu.

Heureusement

nom caché

… Beaucoup de mails que vous recevrez aujourd’hui porteront sur la victoire de Liverpool contre Tottenham, mais je voudrais évoquer le récent scandale de la FA Cup «Bet to View» qui a éclaté ces derniers jours, à savoir que les sites de paris étaient le seul endroit pour regarder la couverture en direct de 22 des 32 matchs de troisième tour de la FA Cup le week-end dernier.

Je dois admettre que je ne connaissais pas vraiment cet accord de diffusion jusqu’à aujourd’hui, sur Football Focus aujourd’hui (samedi), il a commencé avec une vidéo très percutante sur la façon dont la dépendance au jeu a conduit au suicide de Lewis Keogh, la vidéo qui a été montrée est sur la page Twitter du présentateur Dan Walker si vous souhaitez regarder.

Cela m’a donné une pause pour réfléchir à la façon dont nous sommes bombardés de publicités de paris partout pendant un match en direct et en particulier autour du football, que ce soit sur les maillots de football, les pauses publicitaires pour les paris en jeu et bien d’autres façons, le jeu peut très facilement devenir une dépendance et cela peut avoir des résultats dévastateurs et cela me fait poser la question, il est sûrement temps d’envisager une interdiction de permettre aux sociétés de jeux de hasard de parrainer tout équipement ou événement sportif, serait très intéressé d’entendre les pensées d’autres Mailboxers sur cette question.

Mikey, CFC

Coin tourné?

Je suppose que United a encore franchi une nouvelle étape, même s’il n’a battu que le pire club de la ligue à domicile. Je m’attends à une nouvelle vague de courriers «donnez-lui du temps».

MickT (Ole est au volant mais il a énervé et a laissé tomber ses lunettes dans le pied bien derrière l’accélérateur) Liverpool

Ole en tant que bouclier humain d’Ed

Il est 7 h 13 un samedi matin et franchement, je n’ai pas encore réussi à parler ou à écrire, donc ça va être super rapide. Quelque chose que je n’ai pas vu beaucoup mentionné est l’idée qu’Ole est simplement en place pour qu’Ed & The Glazers puisse continuer à gérer le côté commercial des choses sans le contrecoup nécessaire des fans pour la sous-performance sur le terrain. Il est sacrément évident à ce stade qu’ils sont soit incapables, soit réticents à poursuivre le plus haut niveau de réussite footballistique et ils veulent juste que les choses tournent bien tout en gardant l’entreprise en marche. Quel meilleur manager qu’Ole pour apaiser une révolte de fans? Les fans lui donneront beaucoup plus de temps que tout autre manager pour obtenir des résultats médiocres. C’est la situation idéale pour Ed – garder Ole dans le siège du manager garde les fans à distance pendant encore quelques années pour se cacher du fait que les plus hauts gradés du club ne recherchent pas le plus haut niveau de succès sur le terrain. Tant que la mascotte brillante de Man United d’une époque révolue sera en place, les fans ne feront pas trop d’histoires. Je suis sûr qu’un journaliste supérieur à moi-même pourrait écrire un article entier sur les avantages d’avoir Ole là-bas pour garder tout le monde vaguement de côté un peu. C’est une brillante distraction sur le thème de Man United de la médiocrité flagrante de tout cela. C’est un rêve devenu réalité pour Ed, lui donne un peu plus de temps jusqu’à l’inévitable révolte des fans contre le fait que United se transforme en Arsenal. Je ne gagnerai jamais rien d’important de si tôt.

Seb

Amélioration de Chelsea

J’ai apprécié cela presque autant que les victoires à l’extérieur contre Arsenal et Spurs! Une victoire à domicile contre une équipe que vous vous attendriez à ce qu’elle batte, par 2 buts ou plus, et une feuille blanche pour démarrer. Ravi de voir un CHO obtenir son premier but en championnat, James s’associe à Abraham pour le deuxième, et Barkley a eu un match très différent de Barkley avec une passe incisive simple et sans perdre le ballon en possession. Lorsque Burnley avait le ballon au fond des filets, il semblait que Chelsea était dans un autre après-midi difficile au Bridge, seulement pour que VAR intervienne parce que le short du joueur de Burnley était hors-jeu. De plus grands tests viendront, mais agréable de voir Chelsea passer enfin un échec auparavant.

Il y a eu de nombreuses entrées dans la boîte aux lettres critiquant Liverpool pour avoir bénéficié d’une décision favorable du VAR, mais je voudrais présenter Chelsea comme l’équipe la plus chanceuse concernant le VAR. Pas plus tard qu’hier, le but de Burnley a été sévèrement exclu, la pénalité douce de Willian ne justifiait même pas un examen, et compte tenu de la sévérité du VAR avec les hors-jeu, je pensais que les CHO seraient supprimés. La seule décision à laquelle j’ai pensé qui a été prise contre Chelsea est le but refusé contre Liverpool, sinon aucun ne me vient à l’esprit. Dieu que je souhaite que VAR ait été présent pour cette demi-finale honteuse en 2009.

Juanito

Et qu’est-ce qui se passerait si?

Je ne sais pas si Ben in Macc est sérieux, mais que veut-il exactement des fans de Liverpool?

À moins d’une catastrophe, ils devraient remporter le titre afin que les fans de Liverpool ne puissent qu’en parler. En voyant comment ils se sont brûlés la saison dernière et aussi parce qu’ils ne l’ont pas gagné depuis un moment, la tendance est de ne pas le brûler ou de penser prématurément que tout est fini. S’exprimant en tant que fan d’Arsenal qui a été brûlé par la défaite de la Carling Cup face à Birmingham après n’avoir rien gagné depuis 2005, la tendance n’était pas de battre la finale de la FA Cup contre Hull. Même les joueurs devaient revenir mentalement de 2-0 pour gagner.

Je peux comprendre si d’autres fans ont un tétras si les fans de Liverpool se lissaient, mais c’est littéralement mesquin.

De plus, Liverpool a été phénoménal. De vouloir qu’ils perdent le CL contre le Real à vouloir perdre la ligue contre City à vouloir maintenant qu’ils perdent leur invaincu dans la ligue, ils ont vraiment élevé la barre de manière constante. La meilleure chose qui soit arrivée au club dans l’histoire récente a été John. W. Henry. Tout le reste a été mis en place.

Bravo à tous.

Harish Rajagopalan, AFC, (J’espère que nous terminerons votre course Invincibles), Chennai, Inde

Allez-y ou pas?

Mark, LFC, le courrier de Hong Kong sur Alex Ferguson et son approche d’être «prêt à accepter une défaite dans la poursuite de la victoire» me fait réfléchir sur ce thème et la question de savoir s’il vaut mieux ou non être plus agressif dans les dernières étapes d’un jeu si les scores sont de niveau.

Tous les numéros au dos d’une enveloppe / feuille de calcul rapide

Supposons qu’une équipe moyenne abandonne pendant les 15 dernières minutes avec les scores égaux, nous pourrions estimer qu’elle maintiendra le niveau des scores cinq fois sur sept (70%), gagnera un match sur sept et perdra un match sur sept (15% chacun) . Le retour moyen de points ici est de 1,14 par match

Une équipe qui y va peut forcer un résultat la plupart du temps, disons qu’elle gagnera 40% du temps et perdra 40% du temps. En dix matchs, ils pourraient gagner quatre pour 12 points, en tirer deux et en perdre quatre. 14 points reviennent ici soit 1,4 points par match. Il s’agit d’une amélioration d’environ 20% par rapport à l’approche «ce que nous avons, nous détenons».

Cet écart de points vient de la récompense pour changer un match nul en victoire (trois points, deux de plus qu’un match nul) étant plus importante que la punition pour la perte (zéro point contre un pour le match nul).

Les raisons pour lesquelles nous ne voyons pas de matchs plus ouverts, par exemple cette saison lorsque West Ham United et Sheffield United font match nul 1-1 après 70 minutes, sont nombreuses et évidentes: une équipe est souvent plus forte et l’autre ressentira naturellement le besoin pour décrocher, les managers s’inquiètent des effets d’une perte sur la confiance des équipes / leur sécurité d’emploi, du fait que ces chiffres ne sont que des estimations et prendraient probablement deux saisons ou plus pour se confirmer dans les résultats. Mais il est intéressant de noter que même une équipe moyenne qui n’a pas plus confiance en son attaque que celle de son adversaire «devrait» viser une victoire au risque de perdre. Sir Alex pourrait bien enseigner l’introduction aux statistiques pour son prochain cours à Harvard.

Un autre point à noter est que l’Angleterre était le leader mondial ici, introduisant trois points pour une victoire au début des années 1980 en réponse à la baisse des présences. Une recherche rapide sur le Web fera apparaître une lecture supplémentaire bien au-delà de ce que j’ai bricolé ici; Jonathan Wilson du Guardian et de l’Université de Stockholm ont tous deux publié une discussion sur les raisons pour lesquelles les incitations ci-dessus ne se déroulent pas sur le terrain.

Merci d’avoir lu et si vous êtes arrivé jusqu’ici, j’espère que votre équipe gagne ou perd plus qu’elle ne tire pour le reste de la saison

Charlie, LFC (en Virginie du Nord, pas DC mais ce n’est pas aussi concis)

Les règles sont les règles

Quelles que soient les opinions de tout le monde sur VAR et la loi sur le handball (personnellement, je n’aime pas les deux et je suis heureux de soutenir une équipe de championnat où VAR n’est pas utilisé), il n’est pas temps que les footballeurs se rendent compte que c’est actuellement la règle et commencent à afficher un peu d’intelligence lorsque le la balle frappe la main ou le bras, même si elle est accidentelle?

À maintes reprises, les joueurs tirent ou créent une opportunité pour un coéquipier après l’avoir gérée. Les objectifs ont été exclus toute la saison, même accidentels ou légers au toucher après un examen VAR, et ils savent sûrement qu’ils ont besoin d’une autre phase de jeu?

Soit Declan Rice ne se rend pas compte qu’un but sera exclu la nuit dernière (où a-t-il vécu la première moitié de la saison?) Soit il le fait (pourquoi crée-t-il une bonne chance de marquer des buts?) Et quel que soit le cas, c’est difficile d’avoir la moindre sympathie pour lui ou West Ham pour leur objectif refusé.

Mark, Nottingham

… Donc la nouvelle règle du handball qui punit les attaquants mais qui est différente pour les défenseurs se redresse la tête. Je suis sûr que tout le monde sait que ce n’est pas un problème VAR, c’est un problème de règle.

Je ne suis pas d’accord avec la règle, mais la seule chose en sa faveur est qu’il s’agit d’une règle en noir et blanc. Le ballon frappe une main / un bras dans la préparation d’un but et il est décroché à la craie, de même à chaque match et pour chaque équipe. Il a certainement besoin d’être mis au rebut. Les débats sur les mauvaises décisions ont été beaucoup plus agréables et beaucoup plus rapides que tout débat créé par le VAR.

Les deux choses qui n’ont pas encore été remises en question, principalement parce qu’elles ne se sont pas produites dans un match est 1, à quelle distance du mouvement pour un but examinons-nous pour tout handball, et plus intéressant 2, que se passe-t-il si le ballon frappe un bras de l’attaquant (c’est-à-dire pas un handball à moins qu’un but ne soit marqué) mais il continue ensuite à être clairement encrassé pour une pénalité. Aucun but n’a été marqué, mais il est probable que le stylo sera marqué, donc le handball n’a pas conduit à un but…. Quelle est la décision ici?

Un exemple aurait pu être plus tôt cette saison dans les éperons de la ville 2-2. Jésus a un but tardif exclu pour un ballon de handball de Laporte, que se passe-t-il si le tir de Jésus n’était pas entré mais a été handballé sur la ligne par un défenseur d’éperons?

L’un de mes gros problèmes avec VAR est que les officiels laissent maintenant le jeu se développer même si leur intuition était hors-jeu ou coup franc, car ils savent que VAR va vérifier à nouveau pour eux. Mais si aucun but n’est marqué, l’équipe en défense a été exclue d’un coup franc qui aurait été donné sans que VAR ne soit à l’arrière-plan. Imaginez que c’est une équipe qui conserve une équipe 1-0 au cours d’une attaque finale de 15 minutes, la chance de relâcher la pression d’un hors-jeu est extrêmement précieuse, et c’est un hors-jeu qui serait donné sans VAR.

Je ne connais pas la réponse mais je ne suis pas payé pour le savoir. L’arrogance et l’ignorance de Riley et de ceux qui officient sur les règles de notre jeu dans ce pays sont incroyables

AFC riche

… C’est un amortisseur pour que le but de West Ham soit correctement exclu. Les entraîneurs doivent maintenant «apprendre» aux joueurs en avant à passer à la prochaine phase de jeu, sans tentative de but, si vous savez que le ballon touche votre main, et si cela ne mène pas immédiatement à un but, il ne sera pas vérifié VAR et vous avez probablement toujours la possession du ballon dans le dernier tiers – et après 1, 2, 3 passes, l’attaque normale reprend. Si c’est alors un but, nous garderons les experts occupés à discuter si ce handball a abouti à un avantage pour le but. Bien sûr, vous risquez que Snordgrass lance une crise de crinière pour ne pas l’avoir glissé, ce qu’il savait, et si tout cela se passait dans sa tête, il pourrait le serrer à l’intérieur de la gauche gauche d’Henderson.

Philip Lim, quelque part où je me suis réveillé pour regarder le match pendant que la plupart du monde dormait après avoir regardé.

Le meilleur que j’ai jamais vu

J’ai eu le plaisir d’être au Stanford Stadium pour le quart de finale de la Coupe du monde 1994 entre la Suède et la Roumanie. Même dans un effort perdu (la Suède a gagné aux tirs au but), Georghe Hagi était époustouflant. Il a contrôlé le match d’une manière qui ferait perdre aux esprits collectifs les fans de Pirlo / Xabi Alonso / Iniesta.

Mention honorable: Regarder Henry et Pavel Nedved à l’Euro 2000 était extraordinaire.

Eric B NYC.