Man Utd allègue que The Sun a “ encouragé ” l’attaque contre la maison d’Ed Woodward

Date de publication: vendredi 7 février 2020 8:26

Manchester United a déposé une plainte auprès de l’Independent Press Standards Organisation (IPSO) concernant la récente attaque contre le domicile d’Ed Woodward.

Le vice-président exécutif Woodward a récemment trouvé sa maison attaquée par des manifestants, qui a jeté des fusées éclairantes au-dessus des portes dans ce que le club a décrit comme une “attaque injustifiée”.

Une déclaration du club à l’époque disait: «Les fans qui expriment leur opinion sont une chose, les dommages criminels et l’intention de mettre la vie en danger en sont une autre. Il n’y a tout simplement aucune excuse à cela. »

Maintenant, le club s’est plaint auprès du régulateur britannique de la presse écrite, IPSO, en alléguant que The Sun avait eu connaissance de l’attaque.

Manchester United allègue que le journal était au courant de l’attaque à l’avance et avait un journaliste sur les lieux, ce qui “a encouragé et récompensé les auteurs”.

Une nouvelle déclaration du club déclare: «Manchester United a déposé une plainte officielle auprès de l’Independent Press Standards Organization (Ipso) concernant le journal Sun et sa couverture de l’attaque contre la maison du vice-président exécutif Ed Woodward.

“La plainte concerne l’histoire” Les fans d’Ed Devils: Man Utd lancent des fusées éclairantes dans la maison d’Ed Woodward dans des scènes choquantes alors que les protestations anti-board continuent de s’intensifier “, publiée en ligne et à la dernière page de l’édition imprimée datée du 29 janvier 2020. Le club estime que le Sun avait été informé à l’avance de l’attaque envisagée, qui comprenait des dommages criminels et une intention d’intimider, et que le journaliste était présent en l’occurrence.

«La qualité des images accompagnant l’histoire indique qu’un photographe était également présent. Non seulement le journaliste a-t-il manqué au devoir fondamental d’un membre responsable de la société de signaler un crime imminent et d’éviter un danger potentiel et des dommages-intérêts criminels, mais sa présence a à la fois encouragé et récompensé les auteurs. Nous pensons qu’il s’agit d’une violation manifeste du code des éditeurs d’Ipso et de l’éthique journalistique.

«La décision de déposer une plainte officielle auprès d’Ipso n’a pas été prise à la légère. Nous attendrons sa décision avec un vif intérêt en tant que test important du système d’autorégulation des journaux et de sa capacité à respecter les normes éthiques dans la presse. »