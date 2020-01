Man Utd augmente son offre à 30 millions de livres sterling pour faire sensation au milieu de terrain

Manchester United aurait augmenté son offre de 25 millions à 30 millions de livres dans le but de recruter la starlette de Birmingham Jude Bellingham.

Le milieu de terrain de 16 ans est considéré comme l’un des meilleurs candidats du pays et a intéressé de nombreux clubs de haut niveau.

Mais le diables Rouges seraient en tête de liste pour ses services, menant Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich, selon The Sun.

United fait un effort conscient pour acheter de jeunes talents locaux sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer et le Norvégien voudrait faire venir Bellingham ensuite.

Le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur de Birmingham à avoir débuté son affrontement en Coupe Carabao contre Portsmouth en août.

Bellingham a fait plus de 20 apparitions et marqué quatre fois – y compris le vainqueur de son succès 1-0 contre Charlton plus tôt cette saison.

Il gagne actuellement 145 £ par semaine à St Andrew’s, mais recevra une énorme augmentation de salaire quand il aura 17 ans en juin, et cela pourrait bien être à Old Trafford.

Pendant ce temps, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a insisté sur le fait qu’il attend Moussa Dembele de rester au club ce mois-ci après des spéculations continues reliant l’attaquant à Manchester United.

Dembele, qui est passé du Celtic à la Ligue 1 en juillet 2018, a été en excellente forme cette saison après avoir marqué 15 buts et aidé cinq autres dans toutes les compétitions.

Alors que Chelsea a été crédité d’intérêt alors qu’elle cherche à soutenir Tammy Abraham au sommet, des rapports ont affirmé mardi que United avait fait une offre de 43 millions de livres sterling pour Dembele.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a besoin d’un attaquant ayant perdu Marcus Rashford pour une grave blessure au dos, avec Edinson Cavani du Paris Saint-Germain également envisagé comme ajout potentiel.

S’adressant aux journalistes (via Goal), Aulas a réitéré qu’il ne pouvait pas voir Dembele partir pour une autre équipe avant la fin de la fenêtre de transfert. Lire la suite…

