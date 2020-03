Man Utd cible un retour en arrière sur ses commentaires alors que l’espoir de la signature d’un attaquant s’estompe

Date de publication: vendredi 27 mars 2020 7:26

Raul Jimenez a nié qu’il quitterait les Wolves s’ils ne se qualifiaient pas pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L’attaquant mexicain a joué un rôle clé pour les Wolves au cours de leurs deux saisons en Premier League, les aidant à entrer en Ligue Europa et même à devenir des prétendants extérieurs pour une place en Ligue des champions.

Cependant, sa forme a été si bonne que son club actuel peut faire face à une bataille pour le garder, avec Manchester United et Arsenal liés à un intérêt.

Jimenez avait précédemment suggéré qu’il serait «ouvert à tout» lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel transfert., mais a admis que la durée de son contrat rendrait une décision difficile – une position qu’il a maintenant réitérée, avant de confirmer son désir de rester chez les Wolves.

“J’ai un contrat jusqu’en 2023”, a-t-il déclaré à Q&A sur Bridgestone Mexico Facebook (via Goal).

«Ce n’est pas que nous devons nous qualifier pour la Ligue des Champions pour rester. Je vais bien [here], heureux avec les loups, faisant des choses importantes – moi aussi bien que toute l’équipe.

«Nous essayons de notre mieux depuis le début de la saison dernière. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue Europa, maintenant nous nous battons pour une place en Ligue des Champions.

“Et c’est la grande motivation pour continuer à grandir en tant que joueur et entrer en Ligue des Champions est toujours un plus qui vous satisfait et vous fait penser à de grandes choses.”

Le joueur de 28 ans est évalué à environ 50 millions de livres sterling, et a été suggéré comme le remplacement idéal d’Alexandre Lacazette à Arsenal, mais il semble qu’une telle décision ne se produira pas.

Ailleurs, il a admis qu’il pourrait clore sa carrière en Amérique, avant de devenir lui-même expert ou entraîneur.

“J’espère durer aussi longtemps que possible”, a-t-il ajouté. «J’ai été un joueur avec peu de blessures et j’espère continuer encore de nombreuses années.

«Je veux ensuite être entraîneur ou occuper un poste à la télévision, mais je vais continuer dans le football.

“Je passe un bon moment en Europe pour le moment, mais à l’avenir, je n’exclus pas de retourner en Amérique.”