Man Utd contre Man City: un gros match, cinq grandes questions

Les chances sont fortement en faveur de Manchester City avant le derby de ce dimanche à Old Trafford, pourtant le guide de forme et les réunions récentes suggèrent que ce sera un jeu beaucoup plus serré que les bookmakers ne l’anticipent.

Ole Gunnar Solskjaer a l’habitude de faire virer ses joueurs à des jeux comme ceux-ci, tandis que Pep Guardiola a tendance à trop réfléchir. Prédire la bataille tactique et le résultat de celle-ci dépend du derby de Manchester de cette saison sur lequel vous vous concentrez. Les deux clubs ont fréquemment changé de formation et de personnel; les deux clubs ont produit des performances brillantes. Cela pourrait aller dans les deux sens.

Voici cinq questions tactiques avant Man Utd contre Man City:

1) City n’aura-t-il pas encore la largeur nécessaire pour percer la défense de United?

Nous avons vu Guardiola jouer suffisamment de fois avec le Norvégien pour savoir que le schéma de ce match sera la possession de City et les marqueurs United, les hôtes ne pouvant affirmer leur domination territoriale que si City joue le badge et non les joueurs. Mais lorsque les deux parties se sont rencontrées pour la dernière fois en championnat en décembre, une victoire 2-1 pour United, Man City était étonnamment pauvre pour briser l’obus défensif obstinément profond déployé par Solskjaer.

Le principal problème de Guardiola était le manque de largeur de pénétration, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka gardant confortablement Bernardo Silva et Raheem Sterling silencieux.

Sans Leroy Sane, avec Sterling hors de forme, et avec Benjamin Mendy ayant de plus en plus de chances de ne jamais réussir dans un maillot City, leur flanc gauche est considérablement affaibli. C’est la zone que la ville cible le plus souvent comme moyen de briser les solides blocus défensifs. Ils font glisser le jeu vers la droite, puis changent soudainement de jeu et cherchent à faire glisser l’ailier gauche derrière. La facilité avec laquelle United les a tenus à distance cette saison – en gardant deux fois les draps propres – suggère que Wan-Bissaka peut à nouveau tenir bon.

2) Ou Guardiola ramènera le 4-4-2 sans attaquant pour submerger les hôtes?

Là encore, les problèmes de Guardiola contre Man Utd l’ont conduit à déployer une formation inhabituelle sans attaquant 4-4-2 la dernière fois que City est allé à Old Trafford, remportant 3-1 lors de la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue. Ce système – vu pour la dernière fois battre le Real Madrid 2-1 au Bernabeu – pourrait être utilisé à nouveau dimanche pour submerger le milieu de terrain de Man Utd et tirer sa défense dans toutes sortes de positions inconfortables.

Les défenseurs centraux de Man Utd ne savaient pas quoi faire sans les attaquants à marquer, hésitant fortement alors qu’une rafale de corps de la ville se précipitait vers eux, et en effet, le principal avantage du système s’est avéré être de diminuer la valeur de la force et d’augmenter celle du mouvement. et le rythme.

Cela signifiait peu que Victor Lindelof et Phil Jones pouvaient surpasser les attaquants agiles de City car ils ne pouvaient être serrés contre personne, tandis que leur lenteur au tournant permettait à des gens comme Riyad Mahrez de courir tard derrière la défense – comme il l’a fait pour marquer Deuxième ville.

De plus, avoir quatre milieux de terrain centraux pendant les périodes de possession a laissé United largement en infériorité numérique au milieu, ce qui a conduit à une course chaotique pour une couverture défensive. Dimanche, la meilleure chance de Guardiola est de ramener la formation.

3) La mise à niveau de Lingard vers Fernandes augmente-t-elle les chances de United?

Il n’est jamais sage de miser sur Guardiola en faisant ce qui est évident, et en fait, pour le match retour, il a opté pour un 3-4-1-2 exaspérant et inefficace. Si City revenait à quelque chose de plus conventionnel, alors le plus grand atout de Man Utd serait Bruno Fernandes – une mise à niveau notable sur Jesse Lingard, qui a joué un rôle crucial aux côtés de Fred dans un affichage dominant au premier semestre lorsque les parties se sont rencontrées en décembre.

Fernandinho sera de nouveau en défense centrale, ce qui signifie que le milieu de terrain de Man City devrait être exposé aux contre-attaques tant que United pourra échapper à la première vague de la contre-presse. C’est précisément ce qu’ils ont fait à l’Etihad en championnat, avec l’agilité de Fred en sa possession – se détachant savamment du danger – et le mouvement de tissage de Lingard dans l’espace numéro dix dépassant Guardiola.

Fernandes a connu un très bon début de carrière dans United. Sa capacité à rechercher de petites poches d’espace entre les lignes rend déjà la possession de l’équipe plus affirmée et plus verticale; il pourrait être le joueur le plus important sur le terrain ce week-end.

4) Martial peut-il remplacer Rashford et battre Walker?

Si United réussit à contourner la presse de la ville, le terrain s’ouvrira de manière spectaculaire, et pas seulement parce que sans Fernandinho, Rodri et Ikay Gundogan sont trop plats pour éliminer le danger. Un effet d’entraînement de leurs problèmes au milieu de terrain voit Kyle Walker jouer un rôle inversé à l’arrière droit, repliant au milieu pour aider pendant les périodes soutenues de pression de la ville.

Habituellement, c’est Marcus Rashford qui profiterait de cela, décollant sur le flanc gauche pour obtenir une bonne longueur d’avance de dix mètres sur Walker avant que son coéquipier anglais ne puisse remonter largement. Cependant, la blessure de Rashford signifie que cette tâche incombera à Anthony Martial, marqueur de trois buts lors de ses quatre derniers départs toutes compétitions confondues.

Il n’y a aucune raison pour que Martial ne puisse pas trouver une joie similaire contre Walker, ou plutôt dans des espaces sans Walker, et à partir d’ici, beaucoup dépendra de la façon dont Shaw aventureux est prêt à être. S’il se chevauche régulièrement, United peut gagner. Riyad Mahrez ne le suivra certainement pas.

5) De Bruyne dominera-t-il, que ce soit contre un diamant 4-4-2 ou 3-5-2?

Mais c’est peut-être pour repenser la bataille tactique. Kevin de Bruyne ressemble plus à son ancien moi lors de cette mini-vague de bonne forme à City, et il est probable que le Belge sera en mesure de dominer l’espace du centre droit – s’il est en forme – quelle que soit la forme que United déploie.

Si c’est un diamant 4-4-2, comme celui utilisé à Everton, alors l’équipe de Solskjaer laissera sûrement trop de place à l’extérieur du milieu de terrain pour que De Bruyne – et Mahrez le rejoignent – pour s’épanouir. Si c’est le 3- 5-2 United s’est aligné pour la dernière fois contre Man City, puis alors que les ailiers sont coincés par Sterling et Mahrez, les mêmes espaces devraient s’ouvrir.

En tant que faux milieu de terrain neuf, numéro dix ou plus profond, De Bruyne apparaîtra inévitablement dans le demi-espace droit. Il le fait toujours. Lorsque cela se produira, la capacité de United à l’arrêter sera autant une question de chance que de prise de décision tactique de Solskjaer.

Alex Keble est sur Twitter

