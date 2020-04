Man Utd dans un raid effronté de 52 millions d’euros pour un duo français chic

Date de publication: Mercredi 22 avril 2020 12:21

Man Utd prévoit un double raid inattendu pour deux stars françaises, tandis que Liverpool affrontera la compétition la plus difficile pour signer une star de l’Inter Milan de 60 millions d’euros, selon l’Euro Paper Talk de mercredi.

SOLSKJAER PLANIFIE DES CONTRATS POUR SIGNER UPAMECANO ET MAOUASSA

Manchester United est prêt à signer Dayot Upamecano pour environ 40 millions d’euros cet été, selon des informations.

Le défenseur de RB Leipzig a une clause de sortie de 60 millions d’euros dans son contrat, mais son contrat devant expirer à l’été 2021, la Bundesliga sera obligée d’accepter des frais de knockdown s’il ne parvient pas à accepter une prolongation.

Leipzig serait, bien sûr, détester de perdre un autre de leurs hommes vedettes et au milieu des discussions que Timo Werner a déjà accepté un transfert à Liverpool, ce sera un nouveau coup dur pour les candidats au titre de Bundesliga.

Et, selon France Football, United a déjà fait son choix pour Upamecano avec un défenseur chic ayant été surveillé par ses éclaireurs à plusieurs reprises cette saison.

La star de France U21 a également été liée à Tottenham, qu’il a aidé à éliminer de la Ligue des champions le mois dernier, et à Arsenal, mais il est affirmé qu’un déménagement aux États-Unis est sa première priorité, car Ole Gunnar Solskjaer cherche à trouver un nouveau partenaire à long terme pour 80 millions de livres sterling Harry Maguire.

La nouvelle viendra comme un coup particulier pour Jose Mourinho et Spurs, qui étaient extrêmement intéressés par Upamecano mais ont maintenant tourné leur attention vers un «monstre» évalué à 52 millions de livres sterling.

United, cependant, ne s’arrêtera pas là et ferait également des progrès dans ses efforts pour faire atterrir le joueur de gauche de Rennes Faitout Maouassa.

L’Equipe rapporte que United et Newcastle ont déjà eu une offre de 8 millions d’euros rejetée par la Ligue 1 en janvier, mais que les deux restent désireux de conclure un accord.

Le joueur est également tombé hors contrat à l’été 2021 et il a été rapporté qu’une offre de 10 à 12 millions d’euros pourrait maintenant être suffisante pour les persuader de vendre après l’échec des efforts visant à épingler le joueur de 21 ans.

Pendant ce temps, Les rapports liant United à une décision surprise pour Joao Felix ont apparemment été rejetés après que les quatre priorités de Solskjaer sur le marché des transferts cet été aient été décrites.

ET PLUS DE DISCOURS SUR PAPIER EURO

Le Real Madrid et Barcelone prévoient tous deux de rivaliser avec Liverpool dans la course à la signature de Marcelo Brozovic, qui dispose d’une clause de sortie de 60 millions d’euros dans son contrat avec l’Inter Milan (Mundo Deportivo)

Arsenal a été averti d’oublier tout espoir qu’il avait de recruter Carlos Soler de Valence cet été avec son agent, suggérant que le milieu de terrain avait une longue carrière devant lui au Mestalla (Mundo Deportivo)

Samuel Chukwueze a porté un coup de transfert aux prétendants de Liverpool en admettant que Chelsea est son équipe préférée de Premier League. L’ailier nigérian a une clause de 65 millions d’euros dans son contrat avec Villarreal et a fait l’objet d’une approche ratée des Reds l’été dernier (divers)

Napoli a fixé un prix demandé de 50 millions d’euros à l’attaquant Arkadiusz Milik alors qu’il est recherché par Tottenham, l’AC Milan et la Juventus cet été (Sport Italia)

L’Inter Milan a averti Man City qu’il faudrait une offre d’au moins 70 millions d’euros pour attirer leur attention sur Milan Skriniar – et s’attendrait en fait à se rapprocher de 80 millions d’euros pour le défenseur slovaque (Tuttosport)

Rennes a donné aux prétendants du Real Madrid, Man Utd et Borussia Dortmund un prix demandé de 60 millions d’euros pour le milieu de terrain adolescent Eduardo Camavinga (Mundo Deportivo)

L’Inter Milan a exercé son option de garder Ashley Young pour une autre saison après que le vétéran arrière latéral a impressionné le manager Antonio Conte pendant ses premiers mois au club (Calciomercato)

Le PSG fera tout ce qui est en son pouvoir pour éloigner Kylian Mbappe du Real Madrid cet été et est déterminé à ne pas perdre son précieux atout (AS)

Gareth Bale a alimenté les rumeurs d’un retour à Tottenham en admettant qu’il est toujours un fan du club et qu’il a été peiné par leur défaite finale en Ligue des champions contre Liverpool en juin dernier. (divers)

Deux équipes non identifiées de Premier League étudient la possibilité de ramener cet été de l’Arsenal Gabriel Paulista en Angleterre cet été depuis Valence (Marca)

Deux accords de swap entre l’AC Milan et la Juventus se sont effondrés en janvier avec Federico Bernardeschi et Lucas Paqueta avec Emre Can et Franck Kessie en raison d’échanges commerciaux jusqu’à ce que l’ancien homme de Liverpool Can opte plutôt pour le Borussia Dortmund (Calciomercato)

Everton sera confronté à la concurrence de Naples et de l’AC Milan après qu’il est apparu que les Roms sont prêts à vendre l’ailier turc s’ils reçoivent une offre d’environ 40 millions d’euros (Calciomercato)

Timo Werner a déjà accepté de déménager à Liverpool cet été avec deux facteurs qui attirent l’attaquant de RB Leipzig lors d’un déménagement à Anfield (Rapport du blanchisseur)

L’agent de Jorginho a déclaré qu’ils discuteraient d’un renouvellement de contrat avec Chelsea après des rumeurs selon lesquelles le milieu de terrain italien suivrait l’ancien manager Maurizio Sarri à la Juventus (Calciomercato)

Chelsea est sur le point de signer avec le milieu de terrain de Barcelone Philippe Coutinho.L’ancien homme de Liverpool ayant donné sa parole à Frank Lampard, il se rendra à Stamford Bridge (Sport)

Newcastle serait en pourparlers pour signer Edinson Cavani et Dries Mertens, alors que les nouveaux propriétaires potentiels des Magpies ciblent des recrues de renom (divers)

Le PSG a tenu des pourparlers pour recruter un attaquant lyonnais de 16 ans, Ryad Talbi (RMC Sports)

Le Paris Saint-Germain s’intéresse à un swoop d’été pour l’arrière latéral de l’AC Milan Theo Hernandez (Le10 Sport)