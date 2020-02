Man Utd en alerte alors que l’absence de Toni Kroos incite les théories du complot

Date de publication: vendredi 28 février 2020 9:19

Le pivot du Real Madrid, Toni Kroos, a raté la défaite en milieu de semaine de la Ligue des champions contre Manchester City et la spéculation est déjà en marche.

Le milieu de terrain allemand âgé de 30 ans a fait 31 apparitions cette saison dans toutes les compétitions, mais il a été étrangement laissé sur le banc au Bernabeu et n’a pas réussi.

Il n’y a aucune explication à l’absence de Kroos, Marca signalant qu’il n’a pas subi de blessure et qu’il est l’un des meilleurs joueurs de Los Blancos depuis des années.

L’ancien joueur et expert madrilène Alvaro Benito prétend qu’il se passe quelque chose avec le joueur après qu’il n’ait pas reçu l’appel du banc de Zinedine Zidane.

“Il n’est même pas sorti pour se réchauffer. Vous pouvez l’envoyer se réchauffer avec l’idée qu’il participera, et soudainement City marque deux buts et vous pensez qu’il est plus pratique d’attirer plus de joueurs offensifs », a déclaré Benito sur la radio espagnole Cadena SER via AS.

Le vrai patron Zidane a été interrogé sur l’absence de Kroos lors de la conférence de presse d’après-match et il a apparemment affirmé que c’était une décision tactique, mais Benito pense qu’il y a plus à faire.

“J’ai vu la réponse de Zidane plus tard à la télévision et il me donne le sentiment que quelque chose se passe là-bas”, a-t-il ajouté.

Kroos, qui n’a signé une prolongation de contrat qu’en mai dernier, est sous contrat jusqu’en 2023, mais il a été lié par le passé à Manchester United.

En fait, le milieu de terrain central a presque signé pour David Moyes à Old Trafford en 2014, mais l’accord a échoué à la 11e heure.

Et selon le journaliste espagnol Eduardo Inda via Bild United a soumis une offre de 67 millions de livres sterling pour Kroos l’année dernière.

Le Sun a affirmé le mois dernier qu’au moins l’un de Gareth Bale, Isco, Luka Modric ou Kroos pourrait être inclus dans un accord cela verrait Paul Pogba se diriger vers le Real avec les quatre «à gagner».

El Chiringuito, tel que traduit par l’excellent témoin sportif, a également affirmé que Madrid était très déterminé à faire venir Pogba et, afin d’aider à financer l’accord, sont disposés à inclure certains acteurs.

Ole Gunnar Solskjaer est censé être sur le marché des options de milieu de terrain en été, Pogba et Nemanja Matic devraient partir et si Kroos est disponible, il sera très probablement une partie intéressée.